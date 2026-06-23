Cezayir'de Oyun Tabanlı Eğitim Programı Tamamlandı - Son Dakika
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Cezayir'de Oyun Tabanlı Eğitim Programı Tamamlandı

Cezayir\'de Oyun Tabanlı Eğitim Programı Tamamlandı
23.06.2026 19:02
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TİKA, Cezayir'de öğretmen adaylarına oyun uygulamaları eğitimi düzenleyerek katılımcılara sertifika verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cezayir'de akademisyen ve öğretmen adaylarına yönelik düzenlenen "Eğitim Öğretimde Oyun Uygulamaları Temel Seviye Eğitimi Programı" tamamlandı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Cezayir Yüksek Öğretim Bakanlığı, Kuba eş-Şeyh el-Beşir el-İbrahimi Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğü işbirliğinde başkent Cezayir'de gerçekleştirilen programa, çeşitli branşlardan doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinden oluşan 80 kişi katıldı.

Öğretmen yetiştirme alanında Cezayir'in önde gelen akademik kurumlarından olan Kuba Yüksek Öğretmen Okulunda düzenlenen program, eğitim kalitesinin artırılması amacıyla 13-18 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Programın açılışına Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, TİKA Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, uzman eğitmenler, Cezayir Yüksek Öğretim Bakanlığı yetkilileri ile okulun akademisyen ve öğrencileri katıldı.

Altı gün süren eğitimlerde, akademisyen ve öğrencilerin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve öğrenme ortamlarının daha etkili hale getirilmesi hedeflendi.

Eğitim kapsamında sınıflarda doğrudan uygulanabilecek 60 farklı eğitsel ve geleneksel oyun pratiği gerçekleştirildi.

Türkiye'ye ait geleneksel oyunlarla Cezayir'e özgü yerel oyunların birlikte kullanıldığı uygulamalarda, katılımcıların yaratıcılıklarının desteklenmesi amaçlandı.

Yüksek Öğretim Bakanlığı uzmanları ve okul akademisyenlerinin de takip ettiği programda, katılımcıların oyun temelli öğrenme uygulamalarına yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Programda ayrıca her oyun uygulamasının ardından müfredat uyarlama çalışmaları yapıldı.

Katılımcılar, oyunların matematik, fen bilgisi ve dil derslerine nasıl entegre edilebileceğini grup çalışmalarıyla değerlendirerek ders planları hazırladı.

Oyunların ders içeriklerine uyarlanması, materyal geliştirme ve sınıf içi etkileşimin artırılmasına yönelik yöntemlerin de interaktif ortamda ele alındığı programda, Türkiye'den uzman eğitmenler Ayşe Macit, Merve Nur Şen, Özlem Yıldız ve Erdem Çakı görev aldı.

Programın sonunda 80 katılımcıya sertifikaları törenle verildi.

Kaynak: AA

Cezayir, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de Oyun Tabanlı Eğitim Programı Tamamlandı - Son Dakika

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