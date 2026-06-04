Cezayir'de Trans-Sahra Doğal Gaz Hattı'nın İnşaatı Başladı - Son Dakika
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Cezayir'de Trans-Sahra Doğal Gaz Hattı'nın İnşaatı Başladı

04.06.2026 22:23
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Nijerya'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak yeni bölümün inşaatına Cezayir'de başlandı.

Cezayir'de, Nijerya'dan Avrupa'ya doğal gaz götürecek Trans- Sahra Doğal Gaz Boru Hattı'nın yeni bölümünün inşaatına başlandı.

Nijerya'dan başlayıp Nijer ve Cezayir'den geçerek Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak 4 bin 327 kilometre uzunluğundaki boru hattının 1210 kilometre uzunluğundaki yeni bölümünün inşaatına start verildi.

Nijer sınırından Cezayir'deki Ulif (Aoulef) kentine uzanacak yeni bölümün (1210 kilometre) inşaatı için düzenlenen açılış törenine Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab, Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Ekperikpe Ekpo, Nijer Petrol Bakanı Hamadou Tini ve Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach CEO'su Nureddin Davudi katıldı.

Cezayirli Bakan Arkab, Nijer ve Nijerya hükümetlerinin temsilcileri eşliğinde, proje kapsamında 48 inç çapındaki doğal gaz boru hattının ilk kaynak işlemlerine başlandı.

Törende konuşan Arkab, Trans-Sahra Gaz Boru Hattı'yla Nijerya'dan Avrupa'ya yılda 20 milyar metreküp doğal gaz taşınacağını söyledi.

Arkab, projenin, Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un direktifleri doğrultusuna hayata geçirildiğine işaret etti.

Nijer Petrol Bakanı Tini ise 2027 yılı başlarında boru hattının Nijer'de 720 kilometrelik bölümünün inşaatına başlayacaklarını dile getirdi.

Afrika kıtasındaki en büyük enerji projelerinden biri olan Trans-Sahra Doğal Gaz Boru Hattı Nijerya'daki Varri şehrinden başlayıp Nijer'den geçerek Cezayir'deki en büyük gaz sahası Hassi R'Mel'e uzanıyor.

Hassi R'Mel'e taşınan doğal gazın daha sonra Cezayir'in batısındaki Beni Saf ve doğusundaki El-Kala limanlarından ihraç edilmesi planlanıyor.

Boru hattının 1185 kilometresi Nijerya'dan, 720 kilometresi Nijer'den, 2 bin 424 kilometresi ise Cezayir'den geçiyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Nijerya, Cezayir, Enerji, Güncel, Sahra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de Trans-Sahra Doğal Gaz Hattı'nın İnşaatı Başladı - Son Dakika

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