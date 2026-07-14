Cezayir'deki Yangınlarda Kontrol Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezayir'deki Yangınlarda Kontrol Çalışmaları Sürüyor

14.07.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir'de 133 yangından 124'ü söndürüldü, 9 yangın için kontrol çalışmaları devam ediyor.

Cezayir'de son 24 saatte çıkan yangınların büyük bölümü kontrol altına alınırken, 7 vilayetteki 9 yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 133 yangından 124'ünün tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Becaye, Buira, Setif, Saida, Sidi Bel Abbas, Mila ve Tizi Vizu vilayetlerindeki 9 yangına müdahalenin sürdüğü aktarıldı.

Geçen haftadan bu yana çıkan yangınlarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmaları, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı şiddetli sıcak hava dalgası altında devam ediyor.

Cezayir İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yangınlarla mücadele çalışmalarının İçişleri Bakanı Said Sayud'un doğrudan takibiyle yürütüldüğü bildirildi.

Söndürme çalışmalarına Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı mobil ekipler, itfaiye araçları ve uzman ekiplerin yanı sıra yangın söndürme uçakları ve helikopterler de katılıyor.

Cezayir ordusu, güvenlik birimleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve yerel yönetimlerin de yangınların söndürülmesi ve kontrol altına alınması çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Cezayir'de 9 Temmuz'dan bu yana ormanlar, çalılıklar, makilik alanlar, tarım arazileri ve hurma bahçelerinde 300'den fazla yangın kaydedilmişti.

Ülkenin kuzey bölgelerini etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla eş zamanlı çıkan yangınlarda geniş alanlar zarar görmüştü.

Son yıllarda kuraklık ve sıcaklıkların artması nedeniyle Cezayir'de orman yangını riski yükselirken, geniş çaplı yangınlarda onlarca kişi hayatını kaybetmiş veya yaralanmış, büyük ormanlık alanlar zarar görmüştü.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güvenlik, Cezayir, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'deki Yangınlarda Kontrol Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altı ayrı üstü ayrı servet Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro’dan alıcı buluyor Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro'dan alıcı buluyor
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu 10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı
Samsun’da zihinsel engelli kadın, ablasının cesediyle bir hafta geçirdi Samsun'da zihinsel engelli kadın, ablasının cesediyle bir hafta geçirdi

19:46
Zehra Güneş’ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
19:24
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
19:17
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul’da
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da
19:13
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 20:20:44. #7.12#
SON DAKİKA: Cezayir'deki Yangınlarda Kontrol Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.