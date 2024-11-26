Cezayir’den İsrail’e Sert Eleştiri - Son Dakika
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Cezayir’den İsrail’e Sert Eleştiri

Cezayir Meclis Başkanı Bugali, İsrail'in saldırılarını ve bazı ülkelerin sessizliğini eleştirdi.

26.11.2024 12:03
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CEZAYİR, 26 Kasım (Xinhua) -- Cezayir parlamentosunun alt kanadı olan Ulusal Halk Meclisi'nin Başkanı İbrahim Bugali, Gazze ve Lübnan'daki "İsrail saldırıları" başta olmak üzere olağanüstü bölgesel ve küresel durumlara yönelik "belli ülkelerin sessizliğini ve suç ortaklığını" sert dille eleştirdi.

Ulusal Halk Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre Bugali pazartesi günü İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ile görüşmesi sırasında Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkı olduğunu vurguladı.

Azizi, toplantıda Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki gelişmelere dikkat çekerek, "İsrail devleti tarafından savunmasız Filistin halkına yönelik işlenen soykırım suçlarına" son verilmesi gerektiğini vurguladı. Azizi, Lübnan'a atıfla İsrail'i genişleme amacıyla diğer ülkeleri hedef almakla suçladı.

İkili ilişkilere de değinen Azizi, Cezayir-İran ilişkilerinin güçlendirilmesi ve işbirliğinin, iki ülke arasındaki güçlü siyaset ve meclis ortaklığını ve daha fazla ekonomi sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua

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