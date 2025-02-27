Cezayir'den Larcher'in Batı Sahra Ziyaretine Kınama

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Cezayir Ulusal Halk Meclisi, Fransız Senato Başkanı Gerard Larcher'in Fas ziyaretinde Sahra bölgesine gitmesini kınadı.

Cezayir Ulusal Halk Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Fransız siyasetçi Larcher'in Batı Sahra'ya yaptığı ziyarete tepki gösterildi.

Söz konusu ziyaret için "Fransız aşırı sağcıdan tehlikeli bir gaf" nitelendirmesi yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransız Senato Başkanının işgal altındaki Batı Sahra'ya gerçekleştirdiği ziyareti şiddetle kınıyoruz. Bu adım, Fransa'nın siyasetine hakim olan aşırı sağdan yapılan tehlikeli bir gaf olduğu gibi uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kararlarını da ihlal etmiştir."

Larcher'in bahsi geçen ziyaretiyle uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyete meydan okuduğuna işaret edilen açıklamada, Larcher'in ayrıca Batı Sahra halkının hem hakkına hem de iradesine meydan okuduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Larcher'in ziyareti ayrıca Batı Sahra'daki hukuki durumu görmezden gelerek, uluslararası meşruiyetle uyuşmayan sömürgeci politikaları sürdürme anlamını taşıyor." denildi.

Cezayir parlamentosunun alt kanadı Millet Meclisi de dün, Larcher'in Fas ziyaretinde Sahra bölgesine gitmesi sebebiyle Fransa Senatosu ile ilişkilerini askıya aldığını açıklamıştı.

Fransız siyasetçi Larcher'in, Fas'a düzenlediği ziyaret kapsamında Sahra bölgesindeki el-Uyun kentine de giderek ülkenin güney bölgelerinde yürütülen kalkınma projeleri ve programlarını yerinde incelediği belirtilmişti.

Batı Sahra ve tarihten gelen sorunlar

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.