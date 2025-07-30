Cezayir, Lübnan Uçuşlarını Yeniden Başlatacak - Son Dakika
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Cezayir, Lübnan Uçuşlarını Yeniden Başlatacak

30.07.2025 20:04
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Air Algerie'nin Lübnan'a uçuşlarını iki hafta içinde yeniden başlatması için talimat verdi.

Lübnan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un, Cezayir Havayolları'nın (Air Algerie) gelecek iki hafta içinde Lübnan'a uçuşlarının tekrar başlaması için talimat verdiğini duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Tebbun'un Cezayir Havayolları'nın (Air Algerie) gelecek iki hafta içinde Lübnan'a uçuşlarının tekrar başlaması için talimat verdiği belirtilen açıklamada, uçuşların ne zaman başlayacağına dair belirli bir tarih paylaşılmadı.

İki ülke cumhurbaşkanları arasında Cezayir-Lübnan zirvesi ile Lübnan ve Cezayir heyetlerinin ikili görüşmeleri yapıldığı belirtildi.

Görüşmelerin iş birliğinin etkinleştirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi yönünde önemli kararlar alınmasıyla sonuçlandığı kaydedildi.

Zirvede, uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik talimatların yanı sıra 2002'den bu yana sadece bir kez toplanan iki ülke arasındaki siyasi istişare mekanizmasının yeniden etkinleştirilmesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Tebbun'un iki ülke arasında yakın bir tarihte mali, ekonomik ve kültürel iş birliğini içeren anlaşmaların imzalanacağını belirttiği, ayrıca Cezayirlilerin Lübnanlı kardeşlerine yönelik başlangıç niteliğinde bir yardımda bulunacağı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normale döneceğini vurguladığı aktarıldı.

Tebbun'un, Cezayir'in Lübnan halkıyla sarsılmaz bir dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, ülkesinin Lübnan'ın güvenliği ile istikrarına gösterdiği özeni ve İsrail işgalinin Lübnan egemenliğine yönelik ihlallerini durdurmak amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) girişimlerini vurguladığı belirtildi.

İki lider arasındaki görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yol açtığı büyük yıkımın ardından yeniden imar meselesi de ele alındı.

Avn'ın ise ülkesinin Cezayir'in Lübnan'a yönelik daima destekleyici tutumunu unutmayacağını kaydederek, Cezayir'in Lübnan'ın krizlerinden çıkması için yürütülen iyi niyetli Arap girişimlerinden hiçbir zaman geri durmadığını aktardığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Avn'ın, Arap ülkelerinin dayanışmasının Lübnan için çok önemli olduğunu ve bu dayanışmanın Lübnan'ın birliğini güçlendirerek, egemenliği ile bağımsızlığını güvence altına aldığını belirttiği ifade edildi.

Cezayir ile Lübnan arasındaki ilişkiler uzun bir iş birliği ve dayanışma geçmişine sahip. Cezayir, özellikle iç savaş (1975-1990) ve 1982'deki İsrail işgali sırasında kritik dönemlerde Lübnan'ın yanında yer aldı. Ayrıca Cezayir toprakları, farklı dönemlerde Lübnanlı siyasi aktörlerin bir araya geldiği birçok toplantıya ev sahipliği yaptı.

Air Algerie 2 Ağustos 2024'te, "Lübnan'a gidiş geliş uçuşlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını" açıklamıştı. Bu karar, o dönemde Hizbullah ile İsrail arasındaki saldırıların artacağı yönündeki beklentilerle eş zamanlı alınmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Politika, Cezayir, Ekonomi, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir, Lübnan Uçuşlarını Yeniden Başlatacak - Son Dakika

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