Cezayir, Nijer'e 4 Su-30 savaş uçağı gönderildiğini açıkladı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ağustosta Nijer'in başkenti Niamey'de yaşanan darbe girişiminin ardından ülkeye savaş uçakları gönderdiklerini açıkladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Tebbun'un yerel medya kuruluşlarına verdiği röportajdan cuma gecesi bazı bölümler yayımladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı, Nijer'deki gelişmeleri ülkesine yönelik "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Tebbun, "Bazıları sınırı aştığı için uçaklar gönderildi." dedi.

Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'nin olaylardan kısa süre önce Cezayir'i ziyaret ettiğini ve gece ülkesine döndüğünü hatırlatan Tebbun, ardından darbe girişiminin yaşandığını belirtti.

Tebbun, "Durum açık. Bu bize yönelik bir provokasyondu. Ben de uçak gönderirim. Göze göz, dişe diş." ifadelerini kullandı.

Cezayir Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos'ta Nijer makamlarının talebi üzerine 4 "Su-30" savaş uçağının Nijer ordusuna destek amacıyla Niamey'e gönderildiğini açıklamıştı.

Bakanlık, kararın Nijer'de "ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimi" olarak nitelendirdiği gelişmelerin ardından alındığını ve savaş uçaklarına bir yakıt ikmal uçağının eşlik ettiğini bildirmişti.

Nijer Savunma Bakanı Salifou Mody de 28-29 Ağustos gecesi bir grup askerin Niamey'deki hava üssündeki bazı askerleri alıkoymaya ve başkentteki stratejik noktalara ateş açmaya çalıştığını açıklamıştı.

Mody, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olayların kontrol altına alındığını ve hedef alınan noktalarda kontrolün aşamalı olarak yeniden sağlandığını belirtmişti.

Cezayir ile Nijer arasında güvenlik ve askeri alanlarda yakın işbirliği bulunuyor. İki ülke uzun bir kara sınırını paylaşırken Cezayir, Sahel bölgesindeki istikrarı ulusal güvenliği açısından önem taşıyan konular arasında değerlendiriyor.

Nijer Başbakanı Zeine, 26-27 Ağustos'ta üst düzey bir heyetle Cezayir'e çalışma ziyareti gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşmüştü.