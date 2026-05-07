Cezayir-Türkiye İşbirliği Güçleniyor

Cezayir Dış Ticaret ve İhracatı Teşvik Bakanı Kamel Rezig, Türkiye ile ikili ve uluslararası düzeyde çalışmaları güçlendirmek istediklerini belirterek, Türkiye'yi her zaman güvenilir ekonomik ortak olarak gördüklerini ve çeşitli işbirliği alanlarındaki çalışmalarla stratejik ve kapsamlı bir ortaklığa adım atabileceklerini söyledi.

Rezig, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iki ülke iş dünyası temsilcileri ile Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Cezayir İş Forumu'na katıldı.

Burada konuşan Rezig, forumun Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un resmi ziyaretine denk gelmesinin anlamlı olduğunu belirterek, iki ülke arasında siyasi alanda stratejik ilişkiler bulunduğunu, karşılıklı güvene ve ortak çıkarlara dayanarak Cezayir ve Türkiye'nin istikrara ve kalkınmaya yarar sağlayacak şekilde işbirliğini sürdürdüğünü söyledi.

Rezig, Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok ileri ve yüksek düzeyde olduğunu ve iki ülkenin tamamlayıcı ticaret ortaklığını amaçladığını aktararak, işbirliğinin çeşitlendirilmesinin, üretim ve ekonomide entegrasyonun sağlanmasının gerekliliğine işaret etti.

İki ülke arasındaki ticaretin dinamizm kazanmasının önemini vurgulayan Rezig, Cezayir ile Türkiye arasındaki ortaklığın daha derin bir aşamaya geçtiğini, bu kapsamda karşılıklı yatırımların teşviki ve sanayi alanında işbirliği gibi adımların olması gerektiğini ifade etti.

Rezig, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te 6 milyar doları aştığını kaydederek, 2025'te Cezayir'in Türkiye'ye ihracatının 3,5 milyar dolar olduğunu ve Türkiye'nin Cezayir'e ihracatının da daha yüksek olduğunu söyledi.

Bütün bu çalışmaların iki ülkeyi ticari ve ekonomik entegrasyona götüreceğini belirten Rezig, ikili görüşmelerin devam ettiğini ve özellikle tercihli ticaret konusunda olası bir anlaşmanın nitelikli dönüşüm sağlayacağını kaydetti.

Rezig, 200'den fazla Cezayirli iş insanının bu foruma katıldığına değinerek, artık somut projelere doğru çalışmalar yapılması ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

"Türkiye, Cezayir için güvenilir ekonomik ortak"

Hem ikili hem uluslararası düzeyde çalışmaları güçlendirebileceklerine işaret eden Rezig, şunları söyledi:

"Biz Türkiye'yi her zaman güvenilir ekonomik ortak olarak görmekteyiz. ve işbirliği alanlarını ne kadar genişletebilirsek özellikle öncelikli olarak sanayi, tarım, madencilik ve altyapı alanlarında. Bunlara vurgu yapıyorum, bizim için öncelik teşkil etmektedir. Bu ilişkileri dolayısıyla biz stratejik ve kapsamlı bir ortaklığa doğru götürebiliyoruz. Sayın Abdülmecid Tebbun ve Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın sayesinde bunları gerçekleştireceğiz. İki ülke halkı kardeş halktır."

Açılışta konuşan Cezayir Ekonomik Yenilenme Konseyi (CREA) Başkan Yardımcısı Reda Hechelaf ise enerji ve diğer koridorlarda her iki ülkenin stratejik konumunun çok önemli olduğunu, Cezayir ve Türkiye'nin ortak çıkarlarının olduğu bir bölgede yer aldığını ifade etti.

Hechelaf, ekonomi alanında üzerlerine çok büyük görevler düştüğünü belirterek, CREA ile DEİK arasında bir mutabakat zaptının imzalanmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ekonomik ilişkileri her iki ülkenin yararına olacak şekilde geliştirmenin önem arz ettiğini kaydeden Hechelaf, 1600'den fazla Türk firmasının Cezayir'de görev yaptığını aktardı.

Hechelaf, Türkiye'den yapılan ithalatın 2,3 milyar dolar olduğunu, Türkiye'ye ihracatın ise 4 milyar doları aştığını ifade etti.

Türk dostlara güvendiklerini ve çevre ülkelerle platform oluşturarak ihracat yapabileceklerini anlatan Hechelaf, ülkesinin ekonomisinin çeşitlenmesi için Türkiye'nin Avrupa ve Afrika'ya yakınlığıyla stratejik konumunun Cezayir için önem teşkil ettiğini vurguladı.

Hechelaf, Cezayir'de 6 milyar dolardan fazla Türk yatırımı bulunduğuna işaret ederek, ortak sanayi platformu oluşturabileceklerini ve ortak üretimi güçlendirebileceklerini belirtti.

Cezayir önemli bir ekonomik dönüşümden geçiyor

Cezayir Yatırım Geliştirme Ajansı Genel Müdürü (AAPI) Omar Rekkache de ülkesinin çok önemli bir ekonomik aşamadan geçtiğine ve yeni bir ekonomik model benimsediğine değinerek, bu bağlamda milli ekonomiyi daha dengeli ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmeye ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye odaklandıklarını anlattı.

Rekkache, üretken ve herkese açık yatırımı teşvik eden, sanayi ve tarımsal üretimi ve inovasyonu destekleyen bir vizyona sahip olduklarını kaydederek, Tebbun'un gerekli adımların atılması ve reformların yapılması konusunda taahhütlerde bulunduğunu aktardı.

Ülkesinin çok önemli bir potansiyel taşıdığına ve bu şekilde Cezayir'in yatırım anlamında gelecek vadeden bir ülke olduğuna dikkati çeken Rekkache, Cezayir'in Afrika ile Avrupa kıtası arasında köprü olduğunu, doğal kaynaklar, tarım ve madencilik alanlarında da büyük bir potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Rekkache, Cezayir'de her yıl 300 binden fazla gencin üniversiteden mezun olduğunu ve nitelikli iş gücü bulunduğuna işaret ederek, yenilenebilir enerji, tarım ve gıda, sanayi, turizm ve sağlık gibi sektörlerin fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Türk ortaklarla ve şirketlerle işbirliğine, teknoloji ve deneyim transferi olasılığına değinen Rekkache, son 3 yılda 30'dan fazla Türk yatırım projesinin hayata geçtiği bilgisini paylaştı.

Rekkache, bu forumu Cezayir-Türkiye ortaklığını kökleştirmek ve geniş işbirliğine ilerlemek için ek bir adım olarak gördüklerini ifade etti.

Program kapsamında CREA tarafından Cezayir'in tanıtımına ilişkin hazırlanan video gösterimi de yapıldı.