Cezayir ve Angola'dan 11 Anlaşma

12.05.2026 00:06
Cezayir, Afrika ülkesi Angola'yla yatırım, iletişim, madencilik, petrol ve doğal gaz gibi çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen 11 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, başkent Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço'nun katılımıyla bir imza töreni düzenlendi.

Anlaşmalar yatırım, mesleki eğitim, iletişim, bilgi teknolojileri, yükseköğretim ve ilaç endüstrisi alanlarının yanı sıra hava taşımacılığı, madencilik, petrol ve doğal gaz sektörlerini kapsıyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, iki ülke arasında çeşitli alanlarda verimli ortaklıklar kurmak için mevkidaşı Lourenço ile çok iyi bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Ülkeye 3 günlük ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Lourenço'nun, Cezayir Meclisi'nde bir konuşma yapması da bekleniyor.

Kaynak: AA

