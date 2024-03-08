Cezayir ve İtalya, Skikda'da petrokimya kompleksi inşa etmek için sözleşme imzaladı

Güncel

CEZAYİR, 8 Mart (Xinhua) -- Cezayirli enerji devi Sonatrach ile İtalyan Tecnimont Spa firması arasında Cezayir'in doğusundaki Skikda vilayetinde bir petrokimya kompleksinin inşası için 1,05 milyar ABD doları değerinde sözleşme imzalandı.

Sonatrach'ın Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, kompleksin temel olarak endüstriyel deterjan ve temizleyicilerin üretiminde kritik öneme sahip bir hammadde olan lineer alkil benzen üretimine odaklanacağı belirtildi.

Bu stratejik proje, yurt içinde 100.000 ton lineer alkil benzen üreterek Cezayir'in ithalata olan bağımlılığını azaltıp deterjan endüstrisindeki bu temel bileşene yönelik ulusal talebi karşılamayı hedefliyor.