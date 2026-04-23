CFCM'den RN Milletvekiline Tepki
CFCM'den RN Milletvekiline Tepki

23.04.2026 00:30
Fransa İslam Konseyi, Julien Odoul'un İslamofobi'yi meşru göstermesine sert bir yanıt verdi.

Fransa İslam Konseyi (CFCM), aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partili Fransız milletvekili Julien Odoul'un, "Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) bu ülkede meşru olduğu" yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

CFCM'den yapılan açıklamada, "CFCM, RN milletvekili Julien Odoul'un skandal sözlerini reddediyor." denildi.

Açıklamada, İslamofobi'nin bir görüş değil, tıpkı Yahudi karşıtlığı ve Hristiyan karşıtlığı gibi mücadele edilmesi gereken bir nefret türü olduğu vurgulanarak, Fransız vatandaşlarının kamuoyu tartışmasını bulandırmayı amaçlayan kavramsal karışıklık girişimlerine itibar etmediği kaydedildi.

"İslamofobi'yi basit bir eleştirel görüşe veya bir dine yönelik şahsi bir hoşnutsuzluğa indirgemek, hakikatin ciddi bir çarpıtılmasıdır." denilen açıklamada, İslamofobi'nin İslam'a yönelik şahsi bir görüşün ötesinde bir olgu olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, İslamofobi'nin Müslüman olan veya öyle olduğu düşünülen kişilere yönelik ayrımcı tutumlarla tezahür ettiği kaydedilerek, "Bu tezahürler, ırkçı ifadeleri, sözlü ve fiziksel saldırıları, günlük hayattaki ayrımcılıkları, ibadet yerlerine yönelik saldırıların yanı sıra ciddi tehditleri kapsıyor. Bu tehditlerin bazıları terör projelerine kadar varabiliyor." ifadelerine yer verildi.

İslamofobi'yi küçümseyen söylemlerin, Müslümanların onurunu zedeleyen ve güvenliğini ihlal eden vakaların normalleşmesine yol açtığı aktarılan açıklamada, Fransa'daki Müslümanların araçsallaştırılmayı kabul etmediği vurgulandı.

RN milletvekili Odoul, 20 Nisan'da kamu yayıncısı Franceinfo kanalında yaptığı konuşmada, "İslamofobi ülkemizde meşrudur. Bir dini sevmeme hakkına sahibiz." ifadelerini kullanmıştı.

Aşırı sağcı siyasetçi Odoul, Besançon kentinde 11 Ekim 2019'da bir toplantıda, refakatçi anneden oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemiş ve sözlü saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

