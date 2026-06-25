ÇGD'den NATO Zirvesi'ne Akreditasyon Tepkisi

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni izlemek için başvuruda bulunan çok sayıda medya kuruluşunun akreditasyon talebinin reddedilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Güvenlik veya organizasyon gerekçeleri, basın kuruluşları arasında ayrımcılık yapılmasının bahanesi olamaz. İktidarın eleştirel ve bağımsız medyaya yönelik dışlayıcı tutumu, Türkiye'nin demokratik standartları açısından kaygı verici bir tablo ortaya koymaktadır. Basına yönelik bu ayrımcı uygulamayı kınıyor, kamuoyunu, uluslararası basın kuruluşlarını ve meslek örgütlerini bu antidemokratik tutuma karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

ÇGD, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni takip etmek isteyen bazı medya kuruluşlarının akreditasyon taleplerinin reddedilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İktidarın yıllardır basına yönelik uyguladığı ayrımcı akreditasyon politikası, bu kez uluslararası bir zirveye taşınmıştır. Bu ret kararlarının aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu 200'ü aşkın yurttaşın NATO Zirvesi bahanesiyle gözaltında tutulduğu sırada gelmesini bir tesadüf olarak görmüyor, basın ve ifade özgürlüğünü hiçe sayan otoriter ve güvenlikçi bir zihniyetin yansıması olarak değerlendiriyoruz. Gazetecilerin hangi gerekçeyle dışlandığının açıklanmaması, keyfiliğin ve siyasi ayrımcılığın kurumsallaştığını göstermektedir."

"YALNIZCA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DEĞİL, HESAP VEREBİLİRLİK İLKESİNE DE ZARAR VERİYOR"

Kamuoyunun haber alma hakkını engelleyen bu yaklaşım, yalnızca basın özgürlüğüne değil, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine de doğrudan zarar vermektedir. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bir zirvede gazetecilerin mesleki faaliyetlerini yerine getirmelerinin engellenmesi kabul edilemez.

Güvenlik veya organizasyon gerekçeleri, basın kuruluşları arasında ayrımcılık yapılmasının bahanesi olamaz. İktidarın eleştirel ve bağımsız medyaya yönelik dışlayıcı tutumu, Türkiye'nin demokratik standartları açısından kaygı verici bir tablo ortaya koymaktadır. Basına yönelik bu ayrımcı uygulamayı kınıyor, kamuoyunu, uluslararası basın kuruluşlarını ve meslek örgütlerini bu antidemokratik tutuma karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz."