Changan, Tayland\'da Yeni Fabrika Açtı

RAYONG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Changan cuma günü Tayland'daki fabrikasını açtı. Rayong eyaletinde kurulan tesisin montaj hattından 28,59 milyonuncu aracın çıkışı, şirketin küresel genişleme stratejisinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Changan Otomobil'in yurt dışındaki ilk araç fabrikası olan bu tesis, yaklaşık 10 milyar Tayland bahtı (yaklaşık 300 milyon ABD doları) yatırımla hayata geçirildi.

Kaynak, boyama, montaj, motor ve batarya montaj üniteleri olmak üzere beş ana atölyeye sahip gelişmiş üretim tesisinin yıllık üretim kapasitesi 100.000 araç.

Güneydoğu Asya'da uzun süredir önemli bir otomobil üretim üssü olan Tayland, 2030 yılına kadar elektrikli araçların ülkedeki tüm araçlar içindeki payını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

Changan önümüzdeki üç yıl içinde Güneydoğu Asya pazarına tamamı yeni enerjili araçlardan oluşan 12 yeni model sunmayı planlıyor. Şirket ayrıca sağdan direksiyonlu pazarlar için tüm parçaların yüzde 98'ini barındıran ve 24 saat sipariş teslimatı yapmayı hedefleyen bir yedek parça deposu kuracak.