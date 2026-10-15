Changchun'daki 2027 Kış Üniversite Oyunları'na 3.716 kişiyle rekor kayıt yapıldı - Son Dakika
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Changchun'daki 2027 Kış Üniversite Oyunları'na 3.716 kişiyle rekor kayıt yapıldı

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Changchun\'daki 2027 Kış Üniversite Oyunları\'na 3.716 kişiyle rekor kayıt yapıldı
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Organizatörler, 15-25 Ocak'ta Changchun'da düzenlenecek 2027 Kış Üniversite Oyunları'na 63 ülke ve bölgeden 3.716 kişinin kaydolduğunu ve bunun rekor olduğunu açıkladı. Oyunlarda 12 branşta 97 madalya için mücadele edilecek; Çin, buz hokeyi dışında 11 branşta yarışacak.

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenecek 2027 Kış Üniversite Oyunları'na rekor katılımla 63 ülke ve bölgeden 3.716 kişi kayıt yaptırdı.

Organizatörler çarşamba günü yaptıkları açıklamada, 15-25 Ocak tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda sporcuların 12 branşta 97 madalya için mücadele edeceğini kaydederek, oyunlara kayıt yaptıran kişi sayısının, tarihteki en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Yaklaşık 240 sporcu da dahil olmak üzere yaklaşık 400 kişilik bir kafileyle oyunlara katılan Çin, buz hokeyi dışında 12 branşın 11'inde yarışacak.

Çinli curling sporcusu Dong Ziqi, "Changchun Kış Üniversite Oyunları sayesinde daha fazla gencin kar ve buz sporlarına ilgi duymasını, bu sporlara katılmasını ve bu sporlara yönelik kalıcı bir tutku geliştirmesini umuyorum" dedi.

Curling müsabakaları, resmi açılıştan üç gün önce 12 Ocak'ta başlayacak. Kısa kulvar sürat pateni, sürat pateni, serbest stil kayak ve artistik kayak (aerial) gibi popüler müsabakalar hafta sonlarında yapılacak.

Maliyet verimliliği ve sürdürülebilirliğin hazırlıkların merkezinde yer aldığını kaydeden organizatörler, 13 müsabaka tesisinin tamamının sıfırdan inşa edilmek yerine mevcut tesislerin yenilenmesiyle hazırlandığını belirtti.

Oyunların ardından da halka açık kalacak tesisler, profesyonel antrenmanlar, spor müsabakaları ve rekreasyon amaçlı kış sporları için kullanılacak.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Changchun'daki 2027 Kış Üniversite Oyunları'na 3.716 kişiyle rekor kayıt yapıldı - Son Dakika
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