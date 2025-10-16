Change Araç Operasyonunda 35 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Change Araç Operasyonunda 35 Şüpheli Yakalandı

16.10.2025 09:39
Ankara merkezli operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklandı. 495 mağdur tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını hacizli, çalıntı ve kaçak araçlara kopyalayarak satışını yapan 'Change araç' şebekesine yönelik düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, 'Change araç' şebekelerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı, bunlardan 10'u tutuklandı ve diğerlerinin işlemlerinin devam ediyor.

495 VATANDAŞI MAĞDUR ETTİLER

2025 yılının ilk 9 ayında 19 ilde 'Change araç' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda da 495 vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen toplam 407 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 160'ı tutuklandı, 104'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin çeşitli marka-model 495 adet aracı change yaparak vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
