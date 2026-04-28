Check Up Nedir ve Nasıl Yapılır?

Check up, hastanın yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Fiyatlar, işlem kapsamına ve kişisel sağlık ihtiyaçlarına göre değişir. Süreç, uzman hekim muayenesi ve laboratuvar testlerinden oluşur; kişinin yaşı, cinsiyeti ve genetik risk faktörlerine göre planlanır. Randevu alınarak birçok hastalığın tedavisine erken başlanabilir. Süreç: tıbbi geçmiş ve yaşam tarzı hakkında ön görüşme, fiziksel muayene, nabız-tansiyon gibi ölçümler, kan ve idrar testleri, görüntüleme teknikleri (ultrason, EKG, röntgen vb.) ve gerekirse branşlara yönlendirme ile ilerler. Sonuçlar raporlanır ve ileri tetkik veya tedavi önerilebilir.

Check up süresi ortalama 1-3 saat olup, hastanın şikayetlerine ve test kapsamına göre değişir. Ek tetkikler veya uzmana yönlendirme süreyi uzatabilir. Taramada diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol, kalp hastalıkları, kanser, kemik erimesi, vitamin-mineral eksikliği gibi birçok hastalık incelenir. Yapılan testler arasında kan ve idrar tahlili, biyokimya testleri, hormon testleri, EKG, akciğer grafisi, ultrason, MRI, kemik yoğunluğu ölçümü, kadın-erkek özel testleri ve görme-işitme testleri bulunur. Check up genellikle dahiliye bölümü tarafından koordine edilir, ancak paketlere göre farklı branşlar da devreye girebilir.