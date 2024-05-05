Chicago Sanat Enstitüsü Okulu'nda Filistin destekçisi 68 öğrenciye gözaltı - Son Dakika
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Chicago Sanat Enstitüsü Okulu'nda Filistin destekçisi 68 öğrenciye gözaltı

ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri devam ederken Chicago Sanat Enstitüsü Okulu öğrencileri tarafından kurulan çadır kampa müdahale eden polis, 68 kişiyi gözaltına aldı. Chicago polisi yaptığı açıklamada, kampüse izinsiz girdikleri gerekçesiyle 68 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

05.05.2024 22:11
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- Chicago Sanat Enstitüsü Okulu'nda Filistin destekçisi 68 öğrenciye gözaltı

CHICAGO - ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri devam ederken Chicago Sanat Enstitüsü Okulu öğrencileri tarafından kurulan çadır kampa müdahale eden polis, 68 kişiyi gözaltına aldı.

ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri ve polisin müdahalesi sürüyor. Chicago Sanat Enstitüsü Okulu öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması ve İsrailli şirketlerle yapılan ticaretin kesilmesi amacıyla kampüse çadır kamp kurdu. Polis, günlerdir ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin'e destek gösterileri çerçevesiyle Chicago Sanat Enstitüsü Okulu'nda kurulan kampa sabah saatlerinde müdahale etti. Kampı dağıtmaya çalışan polis ile öğrenciler arasında arbede yaşandı. Polis, 'dağılın' uyarısına rağmen dağılmayan öğrencileri gözaltına aldı. Chicago polisi yaptığı açıklamada, kampüse izinsiz girdikleri gerekçesiyle 68 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis, kampüste kurulan kampı dağıttı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Chicago Sanat Enstitüsü Okulu'nda Filistin destekçisi 68 öğrenciye gözaltı - Son Dakika

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