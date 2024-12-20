Chido Kasırgası Mozambik'te Ağıt Yıldızdı

Güncel

MAPUTO, 20 Aralık (Xinhua) -- Mozambik'i vuran Chido Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e, yaralananların sayısı ise 543'e yükseldi.

Cabo Delgado ve Nampula eyaletlerinde etkili olan kasırga nedeniyle binlerce kişi yerinden edilirken, kritik öneme sahip altyapı da büyük hasar gördü.

Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü'nün perşembe günü bildirdiğine göre hükümet, acil desteğe ihtiyaç duyan 1.349 kişi için iki acil barınma merkezi açtı.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi çarşamba günü afetzedelere destek sözü vermişti.

Enstitü, kasırga yüzünden 36.207 ev, 48 sağlık tesisi, 13 ibadethane, 186 elektrik direği, 9 su sistemi ve 171 balıkçı teknesinin tamamen ya da kısmen hasara uğradığını ve kasırgadan 149 okul, 15.429 öğrenci ve 224 öğretmenin etkilendiğini bildirdi.

Chido Kasırgası, pazar günü Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado eyaletinin Mecufi bölgesinde karaya çıkarak şiddetli fırtına ve yağışlara yol açtı.

Acil durum yardımı sağlamaya başlayan insani yardım kuruluşları, kasırgadan etkilenen yaklaşık 182.000 kişiye yardım götürmek için acil ek fon talebinde bulundu.

Chido Kasırgası'nın ülkeyi terk ettiğini ve artık tehdit oluşturmadığını açıklayan Mozambik Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, ülkedeki sıcaklıkların önümüzdeki birkaç gün boyunca yüksek seyretmesinin beklendiğini duyurdu.