China Southern Havayolları, Addis Ababa-Changsha-Guangzhou rotasını hizmete açtı

ADDİS ABABA, 15 Ekim (Xinhua) -- China Southern Havayolları, Addis Ababa-Changsha- Guangzhou uçuş rotasını resmen hizmete açtı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen lansman töreniyle başlatılan uçuş güzergahı, Çin ile Etiyopya arasında önemli bir hava koridoru olarak hizmet verecek.