China Southern Havayolları, Addis Ababa-Changsha-Guangzhou rotasını hizmete açtı

China Southern Havayolları, Addis Ababa-Changsha-Guangzhou rotasını hizmete açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
China Southern Havayolları, Addis Ababa-Changsha-Guangzhou uçuş rotasını resmen hizmete sundu. Addis Ababa'da düzenlenen lansman töreniyle başlatılan güzergah, Çin ile Etiyopya arasında önemli bir hava koridoru olacak.
ADDİS ABABA, 15 Ekim (Xinhua) -- China Southern Havayolları, Addis Ababa-Changsha- Guangzhou uçuş rotasını resmen hizmete açtı.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen lansman töreniyle başlatılan uçuş güzergahı, Çin ile Etiyopya arasında önemli bir hava koridoru olarak hizmet verecek.
Kaynak: Xinhua
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