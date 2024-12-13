China Southern Havayolları Adelaide'ye Dönüyor

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KANBERRA, 13 Aralık (Xinhua) -- Güney Avustralya'daki yetkililer, China Southern Havayolları'nın eyalet başkenti Adelaide'ye dönüşünü memnuniyetle karşıladı ve uçuşların turizm ile ticareti artıracağını söyledi.

Perşembe günü yerel saatle 09.55'te Adelaide Havalimanı'na iniş yapan CZ663 sefer sayılı uçuş, China Southern Havayolları'nın şehre yönelik seferlerinin yeniden başlamasına işaret etti.

China Southern Airlines, Guangzhou ve Adelaide arasında gidiş-dönüş olmak üzere haftada üç direkt uçuş gerçekleştirecek.

Güney Avustralya'nın turizmden sorumlu bakanı Zoe Bettison, seferlerin yeniden başlamasının Çin ile turizm ve ticaret fırsatlarını artıracağını söyledi.

Bettison, "Adelaide ve Güney Avustralya'nın seyahat eden Çinlilere sunabileceği çok şey var ve birinci sınıf yemek, şarap ve doğal güzelliklerimizin özellikle cazip olduğunu biliyoruz" dedi.

Uçuşlar, yolculara haftada 798 koltuk ve Güney Avustralyalı ihracatçılara 45 ton kargo alanı sunacak.