Chongqing'de 150 milyar yuanlık yatırım anlaşmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Chongqing'de 150 milyar yuanlık yatırım anlaşmaları

Chongqing\'de 150 milyar yuanlık yatırım anlaşmaları
22.05.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Chongqing'de düzenlenen fuarda 212 anlaşma imzalandı, toplam değeri 150 milyar yuan.

CHONGQİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen 8. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda toplamda 150 milyar yuan (yaklaşık 22 milyar ABD doları) değerinde 212 anlaşmaya imza atıldı.

Perşembe günü başlayan fuar, 24 Mayıs'a kadar sürecek. "Yeni Batı Çin, Yeni Üretim, Yeni Hizmetler" temalı fuar kapsamında yaklaşık 40 sempozyumun yanı sıra yatırım ve ticaret eşleştirme etkinlikleri ve tüketim teşvik faaliyetleri düzenlenmesi planlanıyor.

İmzalanan projelerin, ileri malzemeler ve enerji gibi geniş bir sektör yelpazesini kapsadığını kaydeden organizasyon komitesi, bunlar arasında her biri 1 milyar yuanı aşan yatırımları içeren 57 projenin bulunduğunu açıkladı.

Yaklaşık 150.000 metrekarelik bir alanda düzenlenen fuara, 50 ülke ve bölgeden yaklaşık 1.400 işletme katılırken, İngiltere'nin onur konuğu ülke olarak fuarda yer aldığı belirtildi.

Fuarda ilk kez Chongqing Yatırım Fırsatları Listesi adlı bir katalog yayımlandı. 277 işbirliği projesini içeren katalogla, Chongqing'in ileri imalat, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma ve dijital ekonomi alanlarında sunduğu fırsatların vurgulanması amaçlanıyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chongqing'de 150 milyar yuanlık yatırım anlaşmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi

12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:30:31. #7.13#
SON DAKİKA: Chongqing'de 150 milyar yuanlık yatırım anlaşmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.