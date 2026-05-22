Chongqing\'de 150 milyar yuanlık yatırım anlaşmaları

CHONGQİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen 8. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda toplamda 150 milyar yuan (yaklaşık 22 milyar ABD doları) değerinde 212 anlaşmaya imza atıldı.

Perşembe günü başlayan fuar, 24 Mayıs'a kadar sürecek. "Yeni Batı Çin, Yeni Üretim, Yeni Hizmetler" temalı fuar kapsamında yaklaşık 40 sempozyumun yanı sıra yatırım ve ticaret eşleştirme etkinlikleri ve tüketim teşvik faaliyetleri düzenlenmesi planlanıyor.

İmzalanan projelerin, ileri malzemeler ve enerji gibi geniş bir sektör yelpazesini kapsadığını kaydeden organizasyon komitesi, bunlar arasında her biri 1 milyar yuanı aşan yatırımları içeren 57 projenin bulunduğunu açıkladı.

Yaklaşık 150.000 metrekarelik bir alanda düzenlenen fuara, 50 ülke ve bölgeden yaklaşık 1.400 işletme katılırken, İngiltere'nin onur konuğu ülke olarak fuarda yer aldığı belirtildi.

Fuarda ilk kez Chongqing Yatırım Fırsatları Listesi adlı bir katalog yayımlandı. 277 işbirliği projesini içeren katalogla, Chongqing'in ileri imalat, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma ve dijital ekonomi alanlarında sunduğu fırsatların vurgulanması amaçlanıyor.