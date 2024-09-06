CHP Kurultayı\'nda Tüzük Yenilikleri

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(ANKARA) - CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Umuyorum ki bu tüzük önerileri; iktidar adımlarını daha güçlü atacağımız, Türkiye'ye daha umut vereceğimiz bir kurultay olacak ve iktidar yolunda emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20'nci Olağanüstü Kurultayı devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kurultay hakkında ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Tüzükte çok önemli yenilikler olduğunu vurgulayan Emir, "Özellikle parti içi demokrasinin güçlendirilmesi ve yeni bir üyelik mimarisinin oluşturulması açısından uzun süredir bir çalışma süreci içerisindeydik. Aktif üyeliği tekrar tanımlayan ve parti içi demokrasiyi güçlendiren bir tüzük önerisiyle kurultaya geldik. Umuyorum ki bu tüzük önerileri iktidar adımlarını daha güçlü atacağımız, Türkiye'ye daha umut vereceğimiz bir kurultay olacak ve iktidar yolunda emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

Emir, genel başkanın kontenjan kullanmasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Genel başkan yüzde 15 kontenjan kullanmıyor. Tam tersine mevcut tüzükte yüzde 15 kontenjan kullanabileceği hükmü var. Bu hükümden hareketle genel merkez ve genel başkan bunun nasıl kullanılacağını tarifliyor ve hükme bağlıyor. Yani kendi yetkisini devretmiş oluyor. Diyor ki 'üçte birini mevcut milletvekillerinden kullanacağız, üçte birini kadın kolları ve gençlik kollarından üçte birini de örgütten.' Çünkü bütün bu dengeleri kurmak zorundasınız, bunun için o kontenjanlar kullanılıyor. Ama daha öncekinde olduğu gibi 'benim yüzde 15'im var bunu kullanırım' demiyor. Tam tersi nasıl kullanacağını tarifliyor ve yetkisini bir ölçüde devretmiş oluyor. Bunu çok önemli bir demokratikleşme adımı olarak görmek gerekiyor. Genel merkez bu adımı atarak aslında kendini bağlıyor, daha demokratik bir tüzüğe dönüşüyor."