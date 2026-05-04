CHP 81 İlde Sahada.

04.05.2026 21:19  Güncelleme: 23:03
(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Sincan'daki Merkez Yeraltı Çarşısı'nın "rezerv alanı" ilan edilmesine esnafın tepkili olduğunu ve "Bizi duyun, borcu borçla kapatıyoruz" diyerek yardım ve erken seçim talebinde bulunduğunu aktardı.

Cumhuriyet Halk Partililer, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla Türkiye genelinde başlattığı saha çalışmalarına Ankara'da başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka beraberindeki partili heyetle birlikte Sincan'da Merkez Yeraltı Çarşısı'nı ziyaret etti.

Nazlıaka, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya düştüğü notta, Merkez Yeraltı Çarşısı'nın "rezerv alanı" ilan edildiğini ve esnafın bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.

Nazlıaka paylaştığı videoda ise şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki esnafın sesine ses katmaya geldik. Bir yandan esnafa halini hatırını sorduk ve tabii ki esnafın kan ağladığını bir kez daha gördük. Ama bu çarşının ayrıca yaşamakta olduğu bir sorun var. Burası 1989-1994 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı tarafından inşa edilmiş ve hayata geçirilmiş olan bir proje. Sincan'ın çok merkezi bir yerinde Lale Meydanı'nda, 18 dönümde 132 dükkanın faaliyet gösterdiği bir çarşı. Aynı zamanda dışarıdaki 8 dönümlük arazi de gene buraya ait. ve buradaki esnaf yıllardır buradan ekmek yiyor. Yaklaşık 2 bin kişinin ekmek yediği bir yer. Ama burası apar topar rezerv alanı ilan edilmiş ve esnafa şu anda bir baskı yapılıyor."

Belediye başkanı uzun zamandır buraya gelmemiş. Geçenlerde buraya bir AKP milletvekili gelip esnafla dalga geçer gibi onlara şeker vermeye kalkmış. Esnafta, 'biz şeker değil ekmek istiyoruz' demiş. Yani AKP artık o kadar halktan koptu ki ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin kıvamına geldi.

"Esnaf, belediye başkanını burada görmek istiyor"

Esnaf 'bizim sesimizi duyun' diyor, belediye başkanını burada görmek istiyor. Buranın rezerv alanı ilan edilmesini değil, esnafın gene faaliyet gösterebileceği bir yer olarak çalışmalarını sürdürmesini talep ediyor. En önemlisi de tabii ki, bu işlerin arka kapıdan yürütülüyor olmasından duydukları rahatsızlık. Dolayısıyla esnaf, 'bizi duyun, bizi görün, bizim hissettiklerimizi hissedin, biz borcu borçla kapatıyoruz, satın alma gücü çok düştüğü için insanlar mağazaya uğramıyor bile, bu saat oldu hala siftah yapamadık onun için bizi kurtarın, derhal sandığı getirin' diyor. Biz de buradan bir kez daha sandık ve seçim konusundaki kararlı tutumumuzu vurgulamak istiyoruz."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 23:03:35.
