CHP 81 İlde Sahada... Buca'da Başkan Duman ve Milletvekili Yücel, Sokağın Sesini Dinledi

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP'nin 81 il 973 ilçede başlattığı sahaya inme kampanyası kapsamında, esnaftan muhtarlara, kursiyerlerden sokaktaki vatandaşa tüm ilçenin nabzını tuttu. Başkan Duman, "Buca'da yaşayan her bir bireyin belediye başkanıyım. Hizmet etmek bizim boynumuzun borcu" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Deniz Yücel ile CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut eşliğinde, CHP'nin 81 ilde eş zamanlı saha çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir yanını kapsayan ziyaret programı gerçekleştirdi.

Buca Belediye Başkanı Duman, esnaftan muhtarlara, kursiyerlerden mahalle sakinlerine kadar toplumun her kesimiyle bir araya gelerek, ilçenin nabzını tuttu.

Ziyaretlerin ilk durağı, Buca'nın ticaret kalbi olan Forbes ve Menderes Caddeleri oldu. Burada faaliyet gösteren işletmeleri tek tek dolaşan ekip, ekonomik tablodan dert yanan esnafa ve vatandaşlara destek sözü vererek, seslerinin duyurulması noktasında ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Muhtarlarla çözüm odaklı buluşma

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve beraberindeki heyet, yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarları da ihmal etmedi. Program kapsamında, ilçede faaliyet gösteren Buca Muhtarlar Birliği Başkanı Sedat Erşahin ve birlik üyeleri, hemen ardından ise Buca Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Korkmaz ve yönetimi ile iki ayrı toplantı yapıldı. Mahallelerin ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı görüşmelerde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, her hafta farklı bir mahallede olacaklarını ifade ederek, "Muhtarlarımızın organize ettiği 'Beş Çayı' organizasyonu kapsamında her hafta bir mahallede olacağız" dedi.

Kadın emeğine destek

Heyetin bir sonraki durağı Buca Çarşı'da yer alan Ceren Özdemir Semt Merkezi'ndeki dikiş kursu oldu. Kursiyerlerle bir araya gelen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kadın emeğinin ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, kadınların hayatın her alanında hak ettiği yeri alması için yeni projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.