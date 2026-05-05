CHP 81 İlde Sahada... Buca'da Başkan Duman ve Milletvekili Yücel, Sokağın Sesini Dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP 81 İlde Sahada... Buca'da Başkan Duman ve Milletvekili Yücel, Sokağın Sesini Dinledi

05.05.2026 14:02  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP'nin 81 il 973 ilçede başlattığı sahaya inme kampanyası kapsamında, esnaftan muhtarlara, kursiyerlerden sokaktaki vatandaşa tüm ilçenin nabzını tuttu. Başkan Duman, “Buca’da yaşayan her bir bireyin belediye başkanıyım. Hizmet etmek bizim boynumuzun borcu" dedi.

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP'nin 81 il 973 ilçede başlattığı sahaya inme kampanyası kapsamında, esnaftan muhtarlara, kursiyerlerden sokaktaki vatandaşa tüm ilçenin nabzını tuttu. Başkan Duman, "Buca'da yaşayan her bir bireyin belediye başkanıyım. Hizmet etmek bizim boynumuzun borcu" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Deniz Yücel ile CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut eşliğinde, CHP'nin 81 ilde eş zamanlı saha çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir yanını kapsayan ziyaret programı gerçekleştirdi.

Buca Belediye Başkanı Duman, esnaftan muhtarlara, kursiyerlerden mahalle sakinlerine kadar toplumun her kesimiyle bir araya gelerek, ilçenin nabzını tuttu.

Ziyaretlerin ilk durağı, Buca'nın ticaret kalbi olan Forbes ve Menderes Caddeleri oldu. Burada faaliyet gösteren işletmeleri tek tek dolaşan ekip, ekonomik tablodan dert yanan esnafa ve vatandaşlara destek sözü vererek, seslerinin duyurulması noktasında ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Muhtarlarla çözüm odaklı buluşma

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve beraberindeki heyet, yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarları da ihmal etmedi. Program kapsamında, ilçede faaliyet gösteren Buca Muhtarlar Birliği Başkanı Sedat Erşahin ve birlik üyeleri, hemen ardından ise Buca Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Korkmaz ve yönetimi ile iki ayrı toplantı yapıldı. Mahallelerin ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı görüşmelerde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, her hafta farklı bir mahallede olacaklarını ifade ederek, "Muhtarlarımızın organize ettiği 'Beş Çayı' organizasyonu kapsamında her hafta bir mahallede olacağız" dedi.

Kadın emeğine destek

Heyetin bir sonraki durağı Buca Çarşı'da yer alan Ceren Özdemir Semt Merkezi'ndeki dikiş kursu oldu. Kursiyerlerle bir araya gelen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kadın emeğinin ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, kadınların hayatın her alanında hak ettiği yeri alması için yeni projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP 81 İlde Sahada... Buca'da Başkan Duman ve Milletvekili Yücel, Sokağın Sesini Dinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı
Beşiktaş’a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif
BAE: İran’dan atılan 3 füzeyi engelledik BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik
Başkan bizzat duyurdu İşte Süper Lig’de yeni sezonun ilk transferi Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
Bülent Arınç’tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan’a ziyaret Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret

15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
14:36
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
14:27
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı Kapakları 3 kişi kör etti
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti
14:20
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
14:06
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
14:01
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 15:23:02. #7.12#
SON DAKİKA: CHP 81 İlde Sahada... Buca'da Başkan Duman ve Milletvekili Yücel, Sokağın Sesini Dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.