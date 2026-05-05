CHP 81 İlde Sahada... Genel Başkan Yardımcıları Bağcıoğlu, Gökçen ve Tamaylıgil Edirne'de Partililerle Görüştü

05.05.2026 14:49  Güncelleme: 15:18
(EDİRNE) - CHP Genel Başkan Yardımları Bihlun Tamaylıgil, Gökçe Gökçen ve Yankı Bağcıoğlu, partinin Edirne'de yapacağı saha çalışmaları öncesinde Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bağcıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi döneminde savunma sanayinin akamete uğrayacağı, İHA'ların uçmayacağı, gemilerin yüzmeyeceği, roketlerin atılmayacağı söylemleri en basit tabirle iftiradır. Bu söylemleri gündeme getirenler de müfteridir, dijital beslemeler ve paralı trollerdir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim startını vermesi sonrası partinin tüm kadroları 81 ilde sahaya indi. CHP Genel Başkan Yardımları Bihlun Tamaylıgil, Gökçe Gökçen ve Yankı Bağcıoğlu da Edirne'de yurttaşlarla ve partililerle bir araya geldi. Genel başkan yardımcıları, saha çalışması öncesinde CHP Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bihlun Tamaylıgil, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik açıdan doğru kararlarla yönetilmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Baktığınızda bir Güney Kore ve Çin'le aynı tabloda yola çıkıyorsunuz, bugün onların ortaya çıkardığı ekonomik performans ve bir de bizim yaşadığımız ekonomik performansla karşılaştırdığımızda bizim daha çok tüketime ve borçlandırmaya dayalı, katma değer sağlamayan bir süreç yönetiminden sonra bugün geldiğimiz noktada büyük bir borç yükü var. O borç yükünü ödemek için tabloda aldığımız yıllık bütçe ve yıllık vergi gelirlerinin neredeyse dörtte birini faiz olarak ödediğimiz bir dönem içerisindeyiz. Bugün baktığınızda Türkiye'de genişletilmiş işsizlik rakamı yüzde 35, yani 3 kişiden 1 kişi işsiz. Bunun ötesinde bir de gençlerin işsizliği var. 18-30 yaş arasında ev genci olmuş gençlerin işsizliği var. Önümüzdeki süreçlerde dijialleşen iş dünyasının getireceği farklılaşan iş kolları olacak. Onlar için de biz yine dijital dönüşüm dediğimiz programımızda da yer alan dönüşüm sürecini ortaya koyacağız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de Anayasa'nın 78'nci maddesinin ara seçimleri düzenlediğini belirterek, "Şu anda TBMM'de ölüm ve istifa sebebiyle toplam 8 koltuk boş. Bu 8 koltuktan biri Anayasa Mahkemesi kararına rağmen serbest bırakılmayan ve görevine dönemeyen Can Atalay. Dolayısıyla bu koltuk bize göre boş değil. Geriye kalan 7 koltukla ilgili Can Atalay da görevine iade edilmek üzere bir ara seçim yapılması gerekir. Tüm muhalefet partileri, başta CHP olmak üzere ara seçimin bir anayasal zorunluluk olduğunu ifade ettiler. Seçime çağıran kim? Dün vatandaşın yüzüne bakamayacaklar denilenler, bugün meydanlarda vatandaşlarla buluşurken meydanlara rekor sayıda kalabalığını toplarken dünden itibaren de sahada direkt vatandaşlarımızla yüz yüze sorunlarını konuşup çözerken seçimlerden kaçanlar kim? Bunu bütün vatandaşlarımızın takdirine sunuyoruz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu ise şunları ifade etti:

"CHP döneminde savunma sanayinin akamete uğrayacağı, İHA'ların uçmayacağı, gemilerin yüzmeyeceği, roketlerin atılmayacağı söylemleri en basit tabirle iftiradır. Bu söylemleri gündeme getirenler de müfteridir, dijital beslemeler ve paralı trollerdir. Bunu da net olarak söylüyorum. Topumsal dirençlik devletin milli güvenlik stratejilerinde yer alan, bireyin veya toplumun krizlere karşı dayanma ve başa çıkabilme kabileyitidir. Bu toplumsal dirençlik bir toptan, tanktan, tüfekten ve gemiden çok önemlidir. Hukuk dışı uygulamalarla belediye başkanlarının hedef alındığı, belediye çalışanlarının hedef alındığı, Cumhuriyet'in kurucu ve koruyucu partisi CHP'nin yargı sophasıyla sindirilmeye çalışıldığı bir dönemde toplumsal dirençten bahsetmek kusura bakmayın saflıktır."

Kaynak: ANKA

