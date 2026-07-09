Adalar'da 'Adalet Nöbeti'... CHP'li Gözde Acır: Adalet Gecikmemeli - Son Dakika
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Adalar'da 'Adalet Nöbeti'... CHP'li Gözde Acır: Adalet Gecikmemeli

09.07.2026 20:10  Güncelleme: 21:28
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CHP Adalar İlçe Başkanlığı, tutuklanan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve diğer tutuklular için Büyükada'da 'Adalet Nöbeti' başlattı. Nöbette adaletin evrensel hukuk ilkelerine göre işlemesi gerektiği vurgulandı.

(İSTANBUL) CHP Adalar İlçe Başkanlığı, CHP'li belediyelere yönelik operasyonda tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Av. Fırat Durak ve diğer tutuklular için Büyükada Saat Meydanı'nda "Adalet Nöbeti" başlattı. Nöbette konuşan CHP Adalar İlçe Başkanı Gözde Acır, "Bizler adaletin; kişiye, kimliğe ya da siyasi görüşe göre değil, evrensel hukuk ilkelerine göre işlenmesini istiyoruz... Adalet gecikmemeli, hukuk siyasi tartışmaların konusu olmamalıdır" dedi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Av. Fırat Durak, belediye meclis üyesi, belediye personeli, ada esnafı ve ada sakinlerinin tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalar İlçe Başkanlığı tarafından bu akşam başlatılan "Adalet Nöbeti", Büyükada Saat Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saat 19.00'da başlayan nöbete partililerin yanı sıra; Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk, Başkan Yardımcısı Tanay Garip, tutukluların aileleri ve ada sakinleri katıldı.

Her perşembe aynı saat ve aynı noktada düzenlenmesi planlanan nöbetle, tutukluların bir an önce özgürlüklerine kavuşması talep ediliyor.

"HUKUK SİYASİ TARTIŞMA KONUSU OLMAMALI"

CHP Adalar İlçe Başkanı Gözde Acır yaptığı açıklamada, "Bizler adaletin; kişiye, kimliğe ya da siyasi görüşe göre değil, evrensel hukuk ilkelerine göre işlenmesini istiyoruz. Buradan birkez daha sesleniyoruz: Adalet gecikmemeli, hukuk siyasi tartışmaların konusu olmamalıdır. Mücadelemiz, demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesidir. Kimseyi yalnız bırakmayacağız. Adalet sağlanana kadar sesimizi yükseltmeye, hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Acır, hukukun, adaletin ve vicdanın sesi olmak amacıyla başlatılan nöbetin süreceğini belirterek, tüm Adalıları her perşembe Büyükada Saat Meydanı'nda düzenlenecek Adalet Nöbeti'ne katılmaya davet etti.

Maltepe Cezaevi' nde tutuklu bulunan Başkan Yardımcısı Av. Fırat Durak'ın Ada halkına hitaben yazdığı mektubunun da okunduğu basın açıklaması ve "Adalet Nöbeti"  alkışlarla son buldu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Ercan Akpolat, Yerel Haberler, Büyükada, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Adalar, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalar'da 'Adalet Nöbeti'... CHP'li Gözde Acır: Adalet Gecikmemeli - Son Dakika

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