Güncel

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu: "Zeydan Karalar'ın Görevine İade Edilmesi Gerekiyor"

07.02.2026 16:32  Güncelleme: 17:43
CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliyesi sonrası yaptığı açıklamada, Karalar'ın görevine geri dönmesi gerektiğini vurguladı. Karalar, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile halkla buluşacak.

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Dursun ALKAYA

(ADANA) - CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliyesi sonrası yaptığı açıklamada, Karalar'ın görevine iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla bugün Adanlılarla buluşacak. Buluşma öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Karalar'ın tahliye edilmesine ilişkin, şunları söyledi:

"İlk hissimizi anlatayım: Tabii bir mutluluk. Aslına bakarsanız, diğer arkadaşlarımızın, başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın hala içeride olmasının burukluğu herkeste var tabii ki. Ama Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanımızın tam 212 gündür adil yargılanma, tutuksuz yargılanma talebimizin de bu şekilde hayata geçmiş olması, aslında 212 gün önce olması gereken şeyin bugün olmuş olması, tabii ki mutluluk veriyor."

Tanburoğlu, Başkan Karalar'ın Adana'da coşkuyla karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Adana'da nasıl karşılandı? Aslında Adana'da çok coşkuyla karşılandı. Fakat biliyorsunuz, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne tam denk geldiği için, biz 6 Şubat'ta depremden etkilenenler ya da ileride olabilecek depremlerin önlenmesi açısından paneller vardı, eylemler vardı, ailelerin yürüyüşleri vardı, anma törenleri vardı. O gün onların konuşması gerektiğini, bunların konuşulması gerektiğini düşündüğümüz için cumartesi günü Adana'da Zeydan Karalar'ın arkadaşlarıyla, yol arkadaşlarıyla buluşmasına karar verildi. Bugün de ilk defa Adana'da halkın karşısına geçmiş olacak Zeydan Başkan. ve bir merhaba diyeceğiz kendisine; Sayın Genel Başkanımız da Niğde mitinginden sonra Adana'ya gelerek Zeydan Başkan'la bir kucaklaşma gerçekleştirecek. Bizim için tarihsel bir an. Yani çok mutluluk verici olacak. Daha büyüklerin de inşallah, tüm belediye başkanlarımızı aldıktan sonra görevlerine iade edilmesi talep edilecek. Tabii bunun altını çizmek istiyorum: Belediyelerde, belediyelerin önünde yapmayı düşünüyoruz. Umut ediyoruz. En önemlisi de onların hizmet edebilmesinin yolu açıldıktan sonra her şeyin olağan akışına geri dönmesi gerekiyor. Çünkü vatandaş, seçimde oyunu verdi. 'Bu belediye başkanı bana hizmet etmeli' dedi ve bu hizmeti alabilmesi için artık bu sürelerin bitmesi ve görevlerinin iade edilmesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA

Zeydan Karalar, Yerel Haberler, Özgür Özel, Karalar, Güncel, Adana, Son Dakika

