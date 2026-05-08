CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Karadeniz, Merkez İlçe Başkanı Albayrak'ın Görevden Alınmasını Değerlendirdi

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Ünal AYDIN

(AFYONKARAHİSAR) - CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak'ın görevden alınmasına ilişkin "İktidara giden mücadelede örgüt olarak çok güçlü olmak zorundayız. Çekinceleri olan, zayıflık gösteren yönetimlerle iktidara gitme şansımız yok. Genel Merkezi'mizle yaptığımız değerlendirme sonucunda görevden alınmasını uygun gördük" dedi.

Salı günü partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılması beklenen CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye binası önünde yüzlerce vatandaş tarafından protesto edildi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede Köksal2a tepki göstererek şunları kaydetti:

"İki gündür CHP'ye oy veren, Burcu Öksüz'e oy veren herkes çok üzüntülü. Böyle bir gelişmeyi hiç kimse beklemiyordu. Hiç kimse hak etmedi bunu. Bunu CHP'ye oy verenlere, belediye seçimlerine oy verenlere, oy verenlere kimsenin yaşatmaya hakkı yok. Ortada hiçbir sorun yok. Örgüt sonuna kadar arkasındaydı. Genel Merkezimiz, Genel Başkanımız Özgür Özel sonuna kadar Burcu Köksal'ın arkasındaydı. Örgüt açısından hiçbir sorun yoktu ama niçin böyle bir geçiş yaptı? Anlamıyoruz. Ulaşamadık kendisine. Hala ulaşılamadı. Halbuki biz iki yıldır özellikle yerel seçimlerde bu belediyenin kazanılması için örgüt olarak çok mücadele verdik. 74 yıl sonra bu başarının elde edilmesinde bu üyelerin, oy veren vatandaşların emekleri çok büyük. Böyle bir üzüntüyü yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Ama bu gelişmeler bizi güçlendirecek, zayıflatmayacak. Tam tersine birbirimize daha da kenetleneceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde CHP'nin iktidarı için sonuna kadar daha da büyük güçte destek vermeye devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz, herkes inansın, umutluyuz. Yapılacak olan ilk genel seçimde, erken seçimde CHP iktidar olacaktır."

MERKEZ İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİMİ KURULUNUN GÖREVDEN ALINMASI

Karadeniz, Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak'ın görevden alınmasına ilişkin "Merkez İlçe, Başkanımızın AKP'ye geçiş sürecinde biraz soğuk kaldı. Dünkü Baktığımız buradaki eylemde bazıları özellikle gelecek uğruna olur, bazı sebeplerden, bilemiyorum sebeplerini, uzak durmak zorunda hissettiler. Biz de iktidara giden mücadelede örgüt olarak çok güçlü olmak zorundayız. Böyle çekinceleri olan zayıflık gösteren yönetimlerle iktidara gitme şansımız yok. Genel Merkezi'mizle yaptığımız değerlendirme sonucunda görevden alınmasını uygun gördük diye konuştu.