CHP'den 19 Mayıs'ta Ulus'ta anma töreni

19.05.2026 14:36
CHP Ankara İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ulus Meydanı'nda tören düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Zafer Anıtı'na çelenk konuldu. İl Sekreteri Yüksel Işık, konuşmasında 19 Mayıs'ın kurtuluş meşalesi olduğunu vurgulayarak, Atatürk'ün azmiyle Cumhuriyet'e sahip çıkma görevine dikkat çekti.

CHP Ankara İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Ulus Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

CHP Ankara İl Başkanlığınca hazırlatılan çelenk, Zafer Anıtı önüne konuldu.

CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın bir kurtuluş meşalesi olduğunu, cumhuriyetin bu meşalenin aydınlığında kurulduğunu ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "vatan sevdası" için üniformasını çıkarmak zorunda kaldığını belirten Işık, "Bu ülkeyi cennet yapabilmek için inancını ve azmini hiç yitirmedi. Hep kararlı, direngen ve gözü pekti. Mesele vatandı çünkü. Mustafa Kemal'in 107 yıl önce yaktığı meşale teslimiyeti direnişe, çaresizliği umuda dönüştürmenin ilk adımıydı. O meşale bugün milyonlarca gencimizi aydınlatıyor. Aydınlığın izinde hepimizin vazgeçilmez bir görevi var. O görev, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının gösterdiği azim ve kararlılıkla sağlanan kurtuluşumuza, Cumhuriyetimize sahip çıkmaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

