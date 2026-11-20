CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, "Önümüzdeki günlerde partimizin olağan kurultayı gerçekleşecek, Ankara il örgütü de çok kısa sürede mahalle seçimlerine başlayacaktır. Genel Başkan adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi.

Yıldırım, Ankara'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve sonrasında yaşanan süreci değerlendiren ve Ankara il örgütünün bu süreçteki tutumunu sürdürdüğünü belirten Yıldırım, Yargıtay'daki dosyayla ilgili karar çıkmasını beklediklerini söyledi.

"Önümüzdeki günlerde partimizin olağan kurultayı gerçekleşecek, Ankara il örgütü de çok kısa sürede mahalle seçimlerine başlayacaktır. Genel Başkan adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur." diyen Yıldırım, kongre takviminin iki kez değiştirilmesine yönelik eleştirilerin partinin yetkili kurullarında değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir görüşmelerinin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Yıldırım, 2014'te il başkan yardımcısı olduğunu, Yavaş'ın CHP'ye katılmasında rol aldığını ve kendisiyle düzenli olarak görüştüğünü söyledi.

Bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu'nun ülkenin bekasını ilgilendiren meselelerde AK Parti ve MHP ile yan yana gelmenin değerlendirilebileceği yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine Yıldırım, dış politikada partiler üstü bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Barış Harekatı döneminde Bülent Ecevit ile Necmettin Erbakan'ın birlikte hareket etmesini örnek gösteren Yıldırım, "Bizim için öncelik devlettir, bayraktır ve halkımızın esenliği ve mutluluğudur. Genel Başkanımız dış politikada doğru bir söylemde bulunuyor. Eğer ülkemizde bir beka sorunu yaratılacaksa bütün siyasi partiler yan yana gelmek zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.