CHP Antalya'da Belediye Hizmetlerini Güçlendirecek - Son Dakika
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CHP Antalya'da Belediye Hizmetlerini Güçlendirecek

Özgür Özel, Antalya'nın CHP'nin kalesi olacağını ve hizmetlerin şehre yakışır olacağını söyledi.

03.10.2024 19:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonra kentte belediyecilik hizmetleri, sosyal yardımlar Antalya'ya yakışır olacak. Antalya emin olun bundan sonra CHP'nin kalesi olacak." dedi.

Antalya'da ziyaretlerini sürdüren Özel, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti.

Özel, ardından belediye hizmet binasının balkonundan kendisini bekleyen vatandaşlara yönelik yaptığı konuşmada, Antalya'da ilçe belediyelerinden ilk olarak Kepez'i ziyaret ettiğini belirtti.

Kepezlilerin Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e güvendiğini söyleyen Özel, Antalya'da Kocagöz'ün zaferinin birilerinin ağırına gittiğini dile getirdi.

Özel, Antalya'daki teleferik kazasından aylar öncesinde görevi bıraktığı ve sorumluluğu olmadığı halde Kocagöz'ün tutuklandığını kaydetti. Özel, o zorlu günlerde Mesut Kocagöz'e sahip çıkmakta en ufak eksiklik göstermeyen Antalya örgütü ve Kepezlilere teşekkür etti.

Antalya'da 3 belediye hariç bütün belediyeleri CHP'nin kazandığını hatırlatan Özel, "Bundan sonra kentte belediyecilik hizmetleri, sosyal yardımlar Antalya'ya yakışır olacak. Antalya emin olun bundan sonra CHP'nin kalesi olacak. Antalya'da, Türkiye genelinde seçimleri kazanırken 'Türkiye ittifakı' dedik. Renklerimiz ay-yıldızlı al bayrağın renkleri kırmızı ve beyazdı. Sosyal demokratlar, muhafazakar, milliyetçi ve Kürt demokratlarla 'Yeter ki vatanını, milletini, bayrağını sevsin Atatürk'ü sevsin.' dedik ve hepsiyle beraber olduk." dedi.

CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu anlatan Özel, her derdin çaresinin CHP olduğunu ve kimsenin bundan şüphesi olmaması gerektiğini kaydetti.

Özel, konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil dağıttı.

Kaynak: AA

Özgür Özel, antalya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Antalya'da Belediye Hizmetlerini Güçlendirecek - Son Dakika

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