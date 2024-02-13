CHP Artvin İl Başkanı, Belediye Başkanı Demirhan Elçin\'e Tepki Gösterdi

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CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyince istifa ettiğini duyuran Artvin Belediye Başkanı CHP'li Demirhan Elçin'e tepki gösterdi. Atan, Demirhan Elçin, maalesef sen, Artvin'e layık olamadın. Sen evladın yaşında çocuklara hakaret ettin, onları işinden ettin. Sana hakkımızı helal etmiyoruz. Seni önceki dönemde başkanlığa taşıdık. Lakin sen partimizden istifa ettin. Seni bağrına basanlara ihanet ettin ve sırtını döndün dedi.

2019 yerel seçimlerinde Artvin Belediye Başkanı olarak seçilen CHP'li Demirhan Elçin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ise partisinden aday gösterilmedi. CHP, Artvin Belediye başkan adaylığına Bilgehan Erdem'i gösterdi. CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, belediye binası önünde açıklamada bulunarak, partisinden istifa ettiğini duyurduğu belediye başkanı Demirhan Elçin'e tepki gösterdi.

Başkan Elçin'in belediye personeline mobbing uyguladığı ve işten çıkarttığını öne süren Orhan Atan, Artvin belediye başkanlığı için partimizin yetkili kurulları tarafından adaylığına genel merkezimizin yaptığı yoğun araştırma ve anketler neticesinde mevcut belediye başkanını uygun görülmemiş, partimiz, Artvin halkının yakından tanıdığı ve çok sevdiği Bilgehan Erdem öğretmenimizi Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığı adaylığına atamıştır. Aday adaylığı süreci ve adaylık açıklamasından sonraki süreçte Demirhan Elçin'in yapmış olduğu uygunsuz açıklamalar, partililikle ve belediye başkanlığı kimliğiyle asla uyuşmamaktadır. Bu durum, tüm kamuoyunun da malumudur. Bu açıklamalardan öte, belediye başkanının yaptığı son davranış, bardağı taşıran son damla olmuştur. Şöyle ki; belediyemizde alın teriyle çalışıp, evine ekmek götürmek isteyen çalışanlarına, bizim çocuklarımıza, kendisi aday olmadığı için mobbing uygulamak, baskı yapmak, çalışanların yerlerini değiştirmek, sosyal medya hesaplarından çıktı alıp, onları işten çıkarmakla, emekliye sevk etmekle tehdit etmek, bu da yetmemiş gibi işlerine son vermek ne belediye başkalığına ne de Artvinlilik kimliğine yakışır dedi.

'SENİ BAĞRINA BASANLARA İHANET ETTİN'

Belediye başkanı Elçin'e haklarını helal etmediklerini belirten Atan, Bu kötülükleri Demirhan Elçin, bundan önce de yaptı, 2 kardeşimizi işten çıkardı. Onu uyardık ama bizleri yine dinlemedi. Demirhan Elçin, maalesef sen, Artvin'e ve Artvinliye layık olamadın. Sen evladın yaşında çocuklara hakaret ettin, onları işinden gücünden ettin. Senin seçilmen için canla başla çalışan ailelerin çocuklarını aşağıladın, insan yerine koymadın. Senin bugün işgal ettiğin koltukta binlerce insanın emeği, alın teri var. Unutma başkan er geç helalleşmek gerekecek. Ama bil ki ne partimiz ne biz Artvinliler, sana hakkımızı helal etmiyoruz. Seni önceki dönemde başkanlığa taşıdık. Lakin sen Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettin. Seni bağrına basanlara ihanet ettin ve sırtını döndün diye konuştu.

'SENİN KURUTTUĞUN HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'

Demirhan Elçin'in Artvin Belediye Başkanlığı'ndan da istifa etmesini isteyen Atan, Başkan, şayet siyasete devam edeceksen, eğer sen Artvinliysen, eğer mert olmakla, korkusuz olmakla övünüyorsan, belediye başkanlığından da istifa ederek, geleceksin er meydanına. Gel tüm Artvin'de kurduğumuz büyük ittifakla yarış; gör o zaman Artvin'in gücünü, çocuklarını, gençlerini ve kadınlarını. İşte o zaman göreceksin ki başkan, senin kırdığın her kalbi, senin yıktığın her köprüyü, sevgiyle, dostlukla, kucaklaşmayla, dayanışmayla yeniden kuracağız. Senin kuruttuğun hoş görü kültürünü Artvin'de, ata dede toprağımızda yeniden inşa edeceğiz. Biz bu işçilerin hakkını koruyamayacaksak bizlere bu koltuklar haram, zehir zıkkım olsun ifadelerini kullandı.