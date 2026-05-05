CHP, Bahçelievler Pazarı'nda Halkla Buluştu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin 81 ilde yürüttüğü saha çalışmaları için il yöneticileri ile birlikte Bahçelievler ilçe meclis grup toplantısına katıldı. Ardından Bahçelievler Kocasinan Pazarı'nda yurttaşların dertlerini dinledi, partisinin görüşlerini anlattı... Ziyaret sırasında ANKA'ya konuşan Çelik, "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz sandığı milletin önüne er ya da geç getireceğiz. Sandıkta bu ceberrut iktidarı göndereceğiz. Bu topraklarda adaleti, demokrasiyi, üreten Türkiye'yi bu topraklarda yeniden egemen kılacağız" dedi. Çelik şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'nin 81 ilinde sahadayız. Genel başkanımız Özgür Özel öncülüğünde 81 ilde il başkanlarımız, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, yüksek disiplin kurulu üyelerimiz, sandık görevlilerimiz, Türkiye'nin 81 ilinde sahadayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatıyoruz. Önümüzdeki süreçte CHP iktidarında çözümlerimizi anlatıyoruz."

"Yurttaşlarımıza şunu söylüyoruz; diyoruz ki adalet, ekmek ve özgürlük mücadelesi birbirinden ayrılamaz"

Silivri'de şu anda duruşmalar devam ediyor. İddianamelerin nasıl haksız hukuksuz bir biçimde yazıldığını, iddianamelerin nasıl çöktüğünü anlatıyoruz. ve yurttaşlarımıza şunu söylüyoruz; diyoruz ki adalet, ekmek ve özgürlük mücadelesi birbirinden ayrılamaz. Eğer bir ülkede demokrasi zedelenmişse, bir ülkede hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınmışsa, bir ülkede adalet yoksa, yargıya güven azalmışsa, Türkiye'nin eğitim sisteminde ciddi sorunlar varsa, sağlık sisteminde ciddi sorunlar varsa bu pazardaki fiyatlara yansır, mutfaktaki masrafa yansır. Bunların hepsi bir zincirin halkası gibi birbirine bağlı meselelerdir. Adalet olmadan demokrasi olmaz. Demokrasi olmadan toplumsal refah olmaz. Toplumsal refah olmadan ne çarşıda, pazarda ne hayatın hiçbir alanında bereket olmaz. Bereketin olmadığı yerde de toplumsal barış olmaz.

Bu yanıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem adaletin, özgürlüğün mücadelesini verirken aynı zamanda ekmeğin de mücadelesini veriyoruz. 81 ilde sahadayız. Bizim anlattıklarımızdan çok yurttaşlarımızın anlattıkları önemli. Evet. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel merkezimizle parti programımızı hazırladık. Cumhurbaşkanlığı aday ofisini hazırladık. Çözümlerimizle sahada ve sokakta olacağız. Sandığı milletin önüne getirmek için büyük bir mücadele vereceğiz. Ama bizden çok milletin ne dediği önemli. Bakın bu pazarda 20 bin lirayla yaşamak zorunda bırakılan emekliler var. Onlar bizim gözlerimizin içerisine bakarak söylüyorlar. Mesela bir emekli amcamız dedi ki başkanım dedi. 20 bin lira emekli maaşı alıyorum. Evin kirası 20 bin lira. Çocuk çalışmasa geçinemiyorum. Peki bu çocuk evlendiğinde ne olacak? Evden ayrıldığında ne olacak veya ayrılabilecek mi?

"Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın... Bu topraklarda adaleti, demokrasiyi yeniden egemen kılacağız"

Şimdi 28 bin lira asgari ücretle yaşamak zorunda kalan bir aile. Ülkede açlık sınırı 32 bin lira, yoksulluk sınırı 112 bin lira. Emekliye reva görülen rakam 20 bin lira. Asgari ücretliye reva görülen rakam 28 bin lira ve ülkenin büyük çoğunluğu çalışanların asgari ücret seviyesinde bir gelirle yaşıyor. Bunları dinledik bu pazarda ve bu pazarda bir de pazarcının feryadını dinledik. Pazarcı hem pazarın kuruluş saatleri ile ilgili bazı sorunlarını anlattı ama şunu söyledi. Daha hale girerken parayı vermek zorundasın. Alıyorsun, getiriyorsun. Enflasyondan dolayı satamıyorsun zaman zaman. Mazot fiyatları çok yüksek. Girdi maliyetleri çok yüksek. 35 yıllık pazarcıyım dedi. Hiç böyle bir dönem görmedim dedi. Ancak bu durumlar karşısında son sözümüz yurttaşlarımıza olsun. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz sandığı milletin önüne er ya da geç getireceğiz. Sandıkta bu ceberrut iktidarı göndereceğiz. Bu topraklarda adaleti yeniden egemen kılacağız. Demokrasiyi bu topraklarda yeniden egemen kılacağız. Üreten Türkiye'yi bu topraklarda hayata geçireceğiz. Milli savunmayı güçlendireceğiz. Güvenlik krizlerini çözeceğiz. Asayiş krizlerini çözeceğiz. Herkesin barış içerisinde, refah içerisinde, güven içerisinde yaşayacağı bir Türkiye'yi bu topraklarda mutlaka egemen kılacağız."