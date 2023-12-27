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CHP Bartın İl Başkanı'na terörist suçlaması

Bartın'da teröre karşı basın açıklaması yapan CHP Bartın İl Başkanı Cem Akyol'a, bir kişi tarafından terörist suçlaması yapıldı.

CHP Bartın İl Başkanı\'na terörist suçlaması
27.12.2023 - 14:23,  Güncelleme: 14:25
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BARTIN'da teröre karşı basın açıklaması yapan CHP Bartın İl Başkanı Cem Akyol'a, Murat Karademir (50) isimli kişi tepki gösterip, "CHP, belediye başkanlığı seçimleri için HDP'den medet umuyor. Bunlar, terörist" diyerek üzerine yürüdü.

CHP Bartın İl Başkanlığı, teröre tepki göstermek için Hükümet Caddesi'nde bir basın açıklaması yaptı. Burada konuşan CHP Bartın İl Başkanı Cem Akyol, "Acımız büyük, artık yeter diyoruz. Ailelerimiz üzülmesin, askerlerimiz artık toprağa düşmesin. Hepimiz bu vatan için çalışıyoruz. Ulusumuzun başı sağolsun" dedi. Bu sırada bölgeden geçen Murat Karademir isimli kişi, CHP'li Akyol'a tepki gösterip, "CHP, belediye başkanlığı seçimleri için HDP'den medet umuyor. Bunlar, terörist" dedi. Daha sonra Karademir, Akyol'un üzerine yürüdü. Bu sırada araya giren polis, Karademir'i uzaklaştırdı. Akyol ise Karademir'den şikayetçi olmadı.

Kaynak: DHA
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