CHP Bayburt\'ta \'Millet İradesine Sahip Çıkıyor\' Mitingi Düzenledi

(BAYBURT) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin Bayburt'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin, "Yağmurun altında, dolunun altında Bayburtlular, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i bağrına bastı. Hep birlikte, bütün Bayburtlularla inanılmaz bir miting oldu" ifadelerini kullandı.

CHP'nin, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin onuncu adresi Bayburt oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açılış konuşmasını yapmasının ardından CHP Bayburt İl Başkan Haktan Yücel, "Bayburt Bayburt bugün ne kadar güzelsin Bayburt. 14 yıl sonra bugün miting değil, eylem yapıyoruz. Haklıyız, meydanlardayız" dedikten sonra CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevinden gönderdiği mesajı okudu. İmamoğlu'nun mesajı okunduktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel mitingte konuşma yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, mitinge ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bayburt'ta, Yozgat gibi muhteşem bir miting oldu. Yağmurun altında, dolunun altında Bayburtlular, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i bağrına bastı. Yağmurun altında, hep birlikte, bütün Bayburtlularla inanılmaz, muhteşem bir miting oldu ve sonuna kadar da terk etmediler. İşte bu çocuklar Genel Başkanımızı bekliyorlar" dedi.