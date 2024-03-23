CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner\'den Sosyal Belediyecilik Vurgusu

CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, Seyranbağları Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında; "Bu yeni dönemde geçmişte olduğu gibi iyi günde kötü günde yurttaşlarımızın yanında olacağız. Kreşlerimizle, yurtlarımızla, spor kompleksimizle, istihdam akademimizle, emekli kampüsümüzle, kent festivallerimizle daha fazla sosyal belediyecilik yine Çankaya'dan filizlenecek" dedi.
CHP Cankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, CHP Seyranbağları Seçim Kordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu. Güner, sosyal belediyeciliğe vurgu yaparak şunları söyledi:
"Bir haftamız kaldı, bir hafta sonra bu ülkenin gençlerinin umudunu kıran, çalışanları vergi yüküyle ezen, emeklilere hayatı zindan eden bu despot iktidara en güzel cevabı yine Çankaya verecek. Bu yeni dönemde geçmişte olduğu gibi iyi günde kötü günde yurttaşlarımızın yanında olacağız. Kreşlerimizle, yurtlarımızla, spor kompleksimizle, istihdam akademimizle, emekli kampüsümüzle, kent festivallerimizle daha fazla sosyal belediyecilik yine Çankaya'dan filizlenecek. Beş yıl önce yine bu meydanlarda toplandık, Ankara'da değişime inandık, inancımızla, kararlılığımızla başardık. Bir yanda televizyon kanalları satın alan, spor kulüplerine başkanlık yapan, ATO'ya başkanlık hayali kuran bir anlayışı tarihe gömdük. 5 yıldır Ankara'mızda rantçı değil halkçı belediyeciliği gösteren bir belediye başkanımız var. Vatandaşımızı aç, açıkta bırakmayan bir belediye başkanımız var. Vatandaşın parasını çarçur etmeyen, dayanışma nasıl örgütlenirmiş bütün Türkiye'ye gösteren Mansur başkanımız var.
"ÇANKAYA'DA PROJE KONUŞAN TEK ADAYIM"
Ben bu sokakların evladıyım. Dikmen'de Elif teyzenin, Cebeci'de Murat amcanın, Seyran'da Fatma annenin açlık sınırın 17 bin lira olduğu bu düzende 10 bin liraya geçinmeye çalışan emeklinin evladıyım. Ben sizlerin kardeşiyim. Babasından aldığı 300 lirayla Ankara'ya gelip üniversiteye kaydolan Ali'nin kardeşiyim. KYK yurdunda baskıya maruz kalan Betül'ün kardeşiyim. Üniversite okumaya yurt dışına giden, umudunu örgütlememiz gereken lise son sınıftaki Batuhan'ın kardeşiyim, ağabeyiyim. Çankaya'da polemik değil proje konuşan tek adayım. Başkaları gibi ithal ya da seyyar aday değil Çankaya'ya hizmet için aşkla koşan, sizlere güvenen, inanan, gücünü sizden alan sizin bir kardeşiniz, evladınız olarak Hüseyin Can'ınıza, Mansur başkanımıza, CHP'mize, Atatürk'ümüze sahip çıkmanızı istiyoruz."
Son Dakika › Güncel › CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner'den Sosyal Belediyecilik Vurgusu - Son Dakika
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