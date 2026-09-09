CHP’de Cumhuriyet’in 103’üncü yılı kadınların mücadelesiyle anıldı

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları'nın Cumhuriyet'in 103'üncü yılı dolayısıyla parti genel merkezinde dün düzenlediği "Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir" paneli, renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadınların mücadelesine, emeğine ve toplumsal dönüşümdeki öncü rolüne dikkat çekilen etkinlikte, belgesel gösterimi, sergi, halk oyunları ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

CHP Kadın Kolları, dün parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla "Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir" konulu panel düzenledi. Etkinlik kapsamında, "Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılında Kadın Mücadelesi" başlıklı belgesel gösterimi yapıldı. Belgeselin ardından Kadın Halk Oyunları Ekibi tarafından sarı zeybek gösterisi sunularak renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkinlikte ayrıca, Milli Mücadele'den Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'ten bugüne uzanan süreçte iz bırakan 103 kadının yaşamının anlatıldığı "Cumhuriyet'in 103. Yılında İz Bırakan 103 Kadın" başlıklı sergi açıldı. Sergiyle, farklı dönemlerde cesaretleri, emekleri ve mücadeleleriyle topluma yön veren kadınların hikayeleri üzerinden kadınların toplumsal dönüşümdeki öncü rolüne ışık tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Programda kadınların mücadelesi ve Cumhuriyet'in kazanımları sanatın farklı dallarıyla da yansıtıldı. Etkinlik kapsamında yan flüt, keman ve viyolonsel dinletisi gerçekleştirildi.