CHP'de Disiplin Krizi: MYK ve PM Çatışıyor - Son Dakika
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CHP'de Disiplin Krizi: MYK ve PM Çatışıyor

10.06.2026 18:48
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Kılıçdaroğlu liderliğinde MYK, 9 milletvekilini disipline sevk etti; Özgür Özel itiraz etti.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, bugün CHP'li dokuz milletvekilini oy birliğiyle disipline sevk etti. Özgür Özel'in kurmayları, CHP tüzüğüne göre milletvekillerinin YDK'ya sevkini Parti Meclisi'nin yapabileceğini, MYK'nın böyle bir yetkisi olmadığını belirtti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, milletvekilleri; Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

"YETKİ PM'DE"

Özgür Özel tarafı ise bu kararın MYK tarafından alınamayacağını belirtti. Özel'in kurmayları CHP Tüzüğü'ne işaret ederek, milletvekillerini YDK'ya sevk etme yetkisinin Parti Meclisi'ne ait olduğunu vurguladı.

"İVEDİ DURUMLAR MİLLETVEKİLLERİNİ DEĞİL, ÜYELERİ KAPSAR"

Sözcü Sarı, kararın tüzüğe uygunluğunun sorulması üzerine 63'üncü maddenin 5'inci fıkrasında yer alan "ivedi durumlarda" ifadesini işaret ederek kararın bu yönde alındığını belirtmışti. Özel tarafı ise bu ifadenin tüzükte yazdığı şekliyle; "İvedi durumlarda MYK, il yönetim kurullarının tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edebileceğini" belirterek bu maddenin milletvekillerini değil, üyeleri kapsadığının altını çizdi.

63'üncü maddenin 1'inci fıkrasına işaret eden kurmaylar, tüzükte yer aldığı şekliyle "TBMM üyelerinin" yalnızca PM istemi üzerine YDK'ya sevkinin mümkün olduğunu belirtti. Partinin en yetkili organının Parti Meclisi olduğunu da belirten kurmaylar, 5'inci fıkranın MYK'ya alt organ olan il yönetim kurullarının yetkisini verdiğini; üstü organın olan PM'nin yetkisini kullanma hakkı tanımadığını vurguladı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Disiplin Krizi: MYK ve PM Çatışıyor - Son Dakika

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