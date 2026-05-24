CHP'de Gerginlik: Erhan Adem Açıklamalarda Bulundu

24.05.2026 10:22
CHP PM Üyesi Erhan Adem, Genel Merkez'de yaşanan gerginliğin ardından partinin tahliyesine karşı olduklarını belirtti.

(ANKARA) - CHP PM Üyesi Erhan Adem, Genel Merkez'de sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılmayacaklarını vurgulayarak, "Düşmanın evini basar gibi mafyatik tiplerle, kriminal adamlarla CHP'li milletvekilleriyle gelmek yakışmıyor. Eğer bizle istişare etmek gerekiyorsa gelir burada bizle konuşurdu, zaten hepsi bizim tanıdığımız, oturup konuştuğumuz arkadaşlarımız" dedi.

CHP PM Üyesi Erhan Adem, parti Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine yaşanan gerginliğe ilişki ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Bu bilgiyi gece saatlerinde aldıklarını dile getiren Adem, "Bunların mafyatik tipte olduğunu ve nereden getirdiklerini çok iyi biliyorum. İlk başta 8-10 kişiydi, biz buradan gönderdik onları, sonra 20 kişi olarak geldiler. Milletvekilleri ve mafyatik tipler beraber. Düşmanın evini basar gibi mafyatik tiplerle, kriminal adamlarla CHP'li milletvekilleriyle gelmek yakışmıyor. Eğer bizle istişare etmek gerekiyorsa gelir burada bizle konuşurdu, zaten hepsi bizim tanıdığımız, oturup konuştuğumuz arkadaşlarımız. Onlarla kavga edecek değiliz. Gelip konuşsalardı ortak bir süreç nasıl yürütülmesi gerekiyorsa ona göre karar verirdik. Dışarıdan taş atıp, küfredip, arkadaşlarımızı tehdit edip, içeriye zorla girmeye çalışılması, camları kırılması doğru değil. Sonra Mahir Polat diyor ki 'Biz arkadaşlarla istişare yapmak istiyoruz ama onlar kavga ediyor'. Asıl kavgayı çıkaran ekiple gelen adam sensin. Önce geldiğin tipleri bir tanı, bak. İnsan utanır bu tiplerle gelmeye. Koskoca 100 yıllık partinin önüne bu tiplerle gelinir mi? Bir de CHP milletvekilisin. Bu şekilde mi yöneteceksin? Biz partiyi vermeyeceğiz" diye konuştu.

Sürecin bu şekilde yürütülemeyeceğinin altını çizen Adem, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay kararı vermesini beklediklerini dile getirdi ve "Genel Merkezi terk etmeyeceğiz, burada kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

