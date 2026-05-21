CHP'de İhraç Süreci Başladı

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "Yargı mutlak butlan kararı verirse saygı duyulmalıdır" açıklaması yapan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini Parti Meclisi'nin gündemine alacaklarını açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. MYK gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Emre, "Emekli ikramiyesinin, en az bir asgari ücret seviyesinde olması lazım" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davaya değinen Emre, "Partimize hiçbir şekilde kimse kara çalamaz. Türlü türlü iftiralar atıyorlar ama bunların hiçbiri ispatlanamıyor. Bugün CHP saldırıya uğruyorsa, bu Türk siyasetine yapılan bir saldırıdır. Bu, milli egemenliğin, halk iradesinin sandığa yansımasına, sandıkla değişmesine yönelik saldırıdır" diye konuştu.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in davaya yönelik kamuoyuna yansıyan sözlerini eleştiren Zeynel Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Milletvekilimiz Hasan Öztürkmen'in, butlanı normalleştiren, böyle kumpası sanki olabilirmiş gibi bahsetmesi, bizim açımızdan partimize yönelik bir darbe girişiminden bahsedilmesidir. MYK'de görüştük, PM'nin gündemine alacağız. Kendisinin kesin ihraç istemiyle disipline sevkini PM ilk toplantısında karara bağlayacak."