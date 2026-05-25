CHP'de kurultay kararı krizi: Bölünme ihtimali güçleniyor

CHP'deki şaibeli kurultay davasında Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs'ta verdiği mutlak butlan kararı, partide yeni bir krize neden oldu. Karar, 2020'den sonraki tüm kurultay ve kararları hükümsüz kıldı, Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki mücadeleyi derinleştirdi. Parti Meclisi'ndeki dengeler ve TBMM'deki parçalı yapı nedeniyle bölünme ihtimali güçleniyor. CHP'li Mehmet Sevigen, bölünmenin her iki taraf için yıkıcı sonuçları olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kurultay kararı alması halinde Özel ve ekibinin yeni bir parti kurabileceği belirtiliyor.