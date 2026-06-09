CHP'de Kurultay Tartışmaları

(TBMM) - CHP'li Aylin Nazlıaka, partisinin Meclis Grup Toplantısı öncesi yaşanan gerginliğe ilişkin, "AKP yargısının partimizi şekillendirmesine asla ve asla izin vermemeliyiz. Bugün burada ikili bir görüntü oluşmamalı. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir iç kavga var, herkes birbirine düşmüş gibi bir görüntü oluşmamalı. Bunun da yolu bellidir, kurultaydan geçiyor. Ama kurultay yapacağım deyip tarih vermemek ile olmaz" dedi.
CHP'li Aylin Nazlıaka ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ANKA Haber Ajansı'na partilerinin Meclis Grup Toplantısı öncesi yaşanan gerginliği değerlendirdi.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, şunları kaydetti:
"Sayın Kılıçdaroğlu, eğer gerçekten konuşmak istiyorsa, canı çok konuşmak istiyorsa AKP grubuna gitsin. İstediği kadar konuşabilir. 15 günden beri genel başkanım diye kayyım olarak atandığı genel merkezde bugüne kadar AKP aleyhine tek bir cümle sarf etmedi. İşçi lehine tek bir cümle sarf etmedi. Emekçi lehine tek bir cümle sarf etmedi. Allah rızası için, sen gerçekten bu ülkenin huzuru, mutluluğu, Anayasa'mızın 5. maddesi uyarınca vatandaşın önündeki sosyal, siyasal, ekonomik engelleri kaldırmakla mı yükümlüsün? Yoksa AKP'nin umudu olmak için mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini karıştırıyorsun?"
'Sosyal demokratım' diyen, 'ülkede demokrasi istiyorum' diyen, 'özgürlük istiyorum' diyen, 'hukuk devleti istiyorum' diyen, 'adalet istiyorum' diyen herkesin seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'i takip etmelerini istiyoruz. Demokrasi isteyenlerin, adalet isteyenlerin, hukuk devleti isteyenlerin, liyakat isteyenlerin tarafıdır. Diğer taraf da işte AKP'nin ülkeyi getirdiği çıkmaz sokaktır. Bu işin krizi nedir derse, krizin reçetesi nedir? Krizin reçetesi, kayyum olarak atanmış olan kişinin 45 gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir an önce kurultaya götürmesi gerekir. Onun için tüm 86 milyon insanımızı, Özgür Özel'in liderliğinde birleşmeye davet ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz."
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