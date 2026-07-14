CHP’de Kurultay Tartışmaları

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız" dedi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurultaya ilişkin çağrı yapanları eleştirdi.

Sarı, "Öyle bir dünyadayız ki edepsiz edepliyi bastırır, haksız haklıyı astırır. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar… Arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız." ifadesini kullandı.