CHP’de Kurultay Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP’de Kurultay Tartışmaları

14.07.2026 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müslim Sarı, temiz bir kurultay yapacaklarını açıkladı, çağrı yapanları eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız" dedi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurultaya ilişkin çağrı yapanları eleştirdi.

Sarı, "Öyle bir dünyadayız ki edepsiz edepliyi bastırır, haksız haklıyı astırır. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar… Arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız."  ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Müslim Sarı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP’de Kurultay Tartışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı
Resmi Gazete’de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu Resmi Gazete'de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu
Savaş büyüyor ABD saldırdı, İran Hürmüz’de iki tankeri hedef aldı Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı
Piyasalarda deprem Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan’a umut hakkı da özel statü de yok AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok

21:56
Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı
Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı
21:54
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar
21:41
Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
21:38
Gözaltındaki Haluk Levent’ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı
Gözaltındaki Haluk Levent'ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı
20:38
ABD’deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
19:13
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 22:27:24. #7.12#
SON DAKİKA: CHP’de Kurultay Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.