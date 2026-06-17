CHP'de Olağanüstü Kurultay Çağrısı

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, "Cumhuriyet Halk Partisi birkaç kişinin makamı değil, milyonların umududur. Yapılması gereken açıktır. Derhal Olağanüstü Kurultay toplanmalı, örgütün ortaya koyduğu irade sandığa yansımalı ve tüm tartışmalar orada son bulmalıdır" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, CHP'de yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama yaparak olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: