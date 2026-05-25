CHP\'deki Butlan Kararı ve Özel\'in Dönüşümü

Bir asliye hukuk mahkemesinin CHP hakkında verdiği mutlak butlan kararı, YSK ve Siyasi Partiler Yasası'nı etkisiz kılarak demokrasiyi zedeledi. Kararın ardından CHP Genel Merkezi'ne polis baskını düzenlendi. Özgür Özel'in ilk sert tepkisi, ertesi gün yerini yumuşamaya bıraktı; Kılıçdaroğlu ile temas kuruldu, Özel Grup Başkanlığı'na döndü. Bu dönüşümün kriminal sebebi, mutlak butlan kararı sonrası 13 kişinin gözaltına alınması ve yeni soruşturma endişesi olabilir. Psikolojik sebep ise Özel'in, kendisini CHP'ye davet eden Kılıçdaroğlu'na ve 'baba ocağı' olarak gördüğü CHP'ye karşı yüzleşmeyi göze alamaması. Özel, dördüncü gün genel merkezi terk edip direniş çizgisine dönünce kitlesinin desteğini yeniden kazandı. Analiz, Özel ve İmamoğlu'nun 'baba ocağı'nı terk edip bağımsız bir siyaset kurmaları gerektiğini vurguluyor.