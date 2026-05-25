CHP'de tahliye krizi: Kılıçdaroğlu'nun planı ve yeni parti iddiası

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye krizi, Ankara kulislerini hareketlendirdi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında yaptığı açıklamalarda krizin arka planında yaşanan gelişmeleri ve sürecin siyasete olası etkilerini değerlendirdi. Atik, Özgür Özel ve ekibinin izlediği yol haritasından Kemal Kılıçdaroğlu’nun atacağı adımlara, yeni parti iddialarından cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin beklentilere kadar dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Fatih Atik’in aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden milletvekilleriyle yaptığı görüşmede yaşanan gelişmeler nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirdi ve parti içerisinde sağduyulu olunması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun, “CHP bu süreci aşabilecek güce sahiptir” değerlendirmesinde bulunduğu ve parti içinde kapsayıcı bir anlayışın korunması gerektiğine vurgu yaptığı belirtildi.

Atik, CHP liderinin önümüzdeki döneme ilişkin izleyeceği yol haritasına dair ise şu ifadeleri kullandı: 'Bugün yaşananlardan sonra Kemal Bey'in asıl bunları planlayan ekiple tekrar beraber yol yürüyeceğini tahmin etmiyorum. Ama CHP sadece bugünkü CHP yönetiminden ibaret değil, 100'ün üzerinde milletvekili var, diğerlerini kucaklamak istediklerini söylemiş ve sükunet tavsiyesi yapmış. Genel merkez inanılmaz derecede hasar almış durumda. Oturacak yer yok. O nedenle oraların bir toparlanmasını bekleyecekler.'

''Bayram sonrasına kalmayacak bu iş'' diyen Atik, ''Bayramın ikinci günü partilerle bir bayramlaşma organize edecekler. Her bayramda olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi 'ne gelenler olacak. Diğer siyasi partilerden CHP'den de gidenler olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ikinci günü ya da üçüncü günü gitmesini bekliyorum ben. Aldığım bilgi o yönde. Az önce kendisini ziyaret eden milletvekilleriyle görüştüm. İkinci günü o bayramlaşma törenleri uzun sürüyor. Belki öğleden sonra o törenler bittikten sonra gidebilir ya da üçüncü gün gidebilir. Yani bayram sonrasına kalmayacak bu iş.''

''Yeniden göreve başlayacak parti üyeleri...'' diyen Atik, ''Peki bu arada ne yapacak? Şimdi milletvekillerini tek tek arayacak Kemal Bey. Onun dışında parti meclisi üyelerini şimdi yeniden göreve başlayacak olan parti meclisi üyelerini arayacak. İl başkanlarını, ilçe başkanlarına telefon edecek. CHP'nin bunları hak etmediğini, CHP'nin bunları aşacak güçte olduğunu söyleyip, kendileriyle beraber yol yürüme mesajını tekrarlayacak, bayramlarını tebrik edecek.''

Miting iddiası... ''31 Mayıs Pazar günü, yani bayram tatilinin son günü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir miting düzenleyecek Kemal Bey. Bütün partilileri, il başkanlarını, Ankara Teşkilatını, diğer illerdeki teşkilat mensuplarını partilileri davet edecekler ve haftaya pazara yani bir hafta sonra CHP Genel Merkezi'nde büyük bir miting toplantı organize ediliyor. O toplantıda ne yapmak istediğini, neden bu noktaya gelindiğini, CHP'nin nasıl arınması gerektiğini, bu yaşananların ne anlama geldiğini. CHP'lilere, kamuoyuna anlatacak Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ondan önce vereceği mesajlar da olur arada ama asıl büyük toplantı 31 Mayıs Pazar günü yapılacak.''

''Özgür Özel olmayacak...'' diyen Atik, ''Bu süreçte o toplantıdan sonra da zannediyorum 1 Haziran olur veya 2 Haziran olur Parti Meclisi'ni ve MHK'yı toplayacak. O mahkeme kararıyla yeniden göreve getirilen Parti Meclisi bir araya gelecek. Şu anda işte eksilenlerle beraber yedeklerin dahil edilmesiyle yaklaşık 58 kişilik bir parti meclisi oluştu. Bu Parti Meclisi'nde çoğunluğun Kemal Bey'den tarafta olduğu söyleniyor. Ya da böyle yakın bir denge olduğunu da söyleyebiliriz. Parti Meclisi'nin içinden de bir yönetim kurulu seçecek, merkez yürütme kurulu daha doğrusu. Genel başkan yardımcılarını, parti sözcüsünü, grup başkanını oluşturacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı Özgür Özel olmayacak yani onu söyleyeyim. Meclise başka bir isim bildirilecek. Hem genel başkan yardımcılarında değişiklik olacağı gibi, meclis grup yönetiminde de, ben grup başkan vekillerinin de değiştirileceğini düşünüyorum. Orada da ayrı bir seçim yapacaklardır''

''Günlerce uğraştılar...'' diyen Atik, 'Bu yaşanan arbedeyi Özgür Özel yönetiminin bilerek çıkardığını düşünüyor Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Çünkü benzer örneğini daha önce İstanbul'da yaşadık. Yani biz görüşelim, iletişim kuralım vs. gibi açıklamalar yapılsa da bunların tamamı bahane olarak değerlendiriliyor. Neden? Şunun için, bu tedbir kararlarının uygulanabilmesi için bir haftalık süre var. Bir hafta içerisinde bunu tebliğ etmeniz lazım. İcra yoluyla götürüp elden vermeniz gerekiyor. İstanbul'da Gürsel Tekin il başkanlığını devir alacakken günlerce uğraştılar. 6 gün beklediler. Fakat bir türlü parti il binasına girip de görüşmeye razı edilemedi CHP'nin yönetimi. Ondan sonra artık sürenin dolmasının son gününde mecburen polis zoruyla gitmek zorunda kaldılar.''

Yeni partimi kurulacak? ''Bugün de genel merkezde yaşananlar aynı stratejinin bir sonucuydu. Bu polislerin genel merkeze girmesini onlar istiyorlardı. Çünkü buradan bir mağduriyet çıkarma projeleri vardı. Bunda da başarılı oldular bence. Yönetim yeni bir parti kurup CHP'den oluşturulacak bu mağduriyetle ayrılarak CHP seçmeninin önemli bir bölümünü kendi yeni kuracakları partiye götürme hesabını yapıyor. Zaten Özgür Özel üzerine bir liderlik figürü olarak bir propaganda, bir algı çalışması yürütülüyordu. Bugün artık o liderlik inşası projesi bir kahramanlığa dönüştüğünü gördük. Nasıl gördük? Kızılay'dan geçerken Toma'nın üzerine çıktı. İşte o bir kahramanlık figürü oluşturmuş oldu. Bundan sonra bu yolda devam edeceklerini düşünüyorum. Artık yeni parti kurduklarında o partinin cumhurbaşkanı adayının Özgür Özel olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz''