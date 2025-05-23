CHP'den 4. Dalga Operasyona Sert Tepki: 'Adaletin Değil, Keyfin Hüküm Sürdüğünün Göstergesi'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyonunu "halka hizmet edenleri cezalandırma" olarak nitelendirerek "Aynı kişileri tekrar tekrar gözaltına almak, sabaha karşı ev basmak; adaletin değil, keyfin hüküm sürdüğünün açık göstergesidir. Demokrasiyi çiğnetmeyeceğiz" diye tepki gösterdi.

CHP'li Zeybek sosyal medya hesabından, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine ilişkin paylaşım yaptı. Zeybek'in açıklaması şöyle:

"Bu milletin sabrıyla alay etmeyin. Derdiniz halka hizmet edenleri cezalandırmak, korku yaymak, sandığı hazmedemeyenler, adaleti çürütüyor. Halkın iradesine düşmanlık eden herkes, o halkın vicdanında mahkum olur. Aynı kişileri tekrar tekrar gözaltına almak, sabaha karşı ev basmak; adaletin değil, keyfin hüküm sürdüğünün açık göstergesidir. Demokrasiyi çiğnetmeyeceğiz."