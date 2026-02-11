CHP'li Çiftci: Akın Gürlek'in Adalet Bakanı Olarak Atanması, Partimize Yönelik Giriştiği Operasyonlarının Açık Bir Mükafatıdır - Son Dakika
CHP'li Çiftci: Akın Gürlek'in Adalet Bakanı Olarak Atanması, Partimize Yönelik Giriştiği Operasyonlarının Açık Bir Mükafatıdır

11.02.2026 01:28  Güncelleme: 09:55
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasını, partilerine yönelik operasyonların bir mükafatı olarak nitelendirdi. Çiftci, bu atamanın yargının siyasetin aparatı haline geldiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına tepki göstererek, söz konusu kararın "partilerine yönelik operasyonların mükafatı" olduğunu ifade etti.

Çiftci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının Adalet Bakanı olarak atanması, 8 Ekim 2024 tarihinden bu yana partimize yönelik giriştiği operasyonlarının açık bir mükafatıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Aziz İhsan Aktaş iddianameleriyle; partimize, seçilmiş belediye başkanlarımıza ve demokratik siyasete karşı kurulan yargı kuşatması anlayışı bugün Adalet Bakanı koltuğuna oturtulmuştur. Bu süreçte: İftiracı beyanları dosyanın omurgasına dönüştüren, tutukluluğu bir baskı ve sindirme aracı olarak kullanan, masumiyet karinesini, savunma hakkını sistematik biçimde aşındıran ve aileleri hedef alacak kadar gözünü karartan, yargıyı siyasetin aparatı haline getiren uygulamaların altına imza atan bir anlayış vardı."

Bugün yapılan atama, bu pratiğin iktidar tarafından taltif edildiğini bir kez daha gösteriyor. Anayasayı, yasaları, insan haklarını ters yüz eden anlayışın sırtı sıvazlanıyor. 'İktidar ortağı değil ittifak ortağıyız' diyen ve Meclis kürsüsünde uzun tutukluluk süresini eleştirip "rahatsızlığını" dile getirenlerin de bugünkü atamaya dikkatle bakması gerekiyor. Bu bir kişi meselesi değildir. Yargı eliyle kurulan bir siyasal rejim meselesidir. Halk iradesine karşı kurulan yargı rejiminin karşısında, hakikati de mücadeleyi de büyütmeye devam edeceğiz."

10:29
