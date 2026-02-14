CHP'li Emir'den Bakan Gürlek'e Hts Tepkisi: Fizik Kurallarını Bile İhlal Eden Bu Hts Kayıtlarıyla Neyi Doğruladınız? - Son Dakika
14.02.2026 01:16  Güncelleme: 10:55
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in HTS kayıtlarıyla doğrulama yaptığına yönelik açıklamalarını eleştirerek, dikkat çekici sorular yöneltti ve durumu sorguladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "HTS kayıtları ile her şeyi tek tek doğruladık" sözlerine sert tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akın Gürlek, 'HTS kayıtları ile her şeyi tek tek doğruladık' derken, o doğrulamayı tam olarak şöyle mi yaptınız? Mart ayından beri cezaevinde yatan Fatih Keleş'i, hücresinden ışınlayıp Ekim ayında Florya'da AVM'de gezdirerek mi? 'Rüşvet aldı' dediğiniz Sırrı Küçük ile parayı veren kişi arasında HTS'de 400 metre mesafe varken, parayı telepatiyle transfer ettirerek mi? Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe pazar yerinde, binlerce insanın olduğu sokakta halkı dinlerken; 'Aynı baz istasyonuna takıldın' diyerek suç örgütü buluşması uydurarak mı? 'Doğrulama' dediğiniz şey; zamanı, mekanı ve mantığı bükmekten ibaret. Fizik kurallarını bile ihlal eden bu HTS kayıtlarıyla neyi doğruladınız Allah aşkına?" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

