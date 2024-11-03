CHP'den AKP'nin Ekonomi Politikasına Eleştiri - Son Dakika
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CHP'den AKP'nin Ekonomi Politikasına Eleştiri

Özgür Karabat, AKP'nin plansız ekonomi politikalarının trilyonlarca lira faiz ödemesine yol açtığını belirtti.

03.11.2024 11:18
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Nas diyen AKP, trilyonlarca liralık faiz ödemesi yapacak. AKP'nin plansız ekonomi politikaları, ülkeyi derin bir ekonomik krize sürükledi. Halktan toplanan vergilerin büyük bir kısmı faiz ödemelerine gidiyor. İbretlik verileri sizinle paylaşıyorum. Ekim ayı itibariyle, tüm iç borçlar bugün ödense, 4,4 trilyon TL anapara ödemesine karşılık 5,8 trilyon lira faiz ödemesi yapılacak. 2025'te 823 milyar TL anapara ödemesine karşılık 1 trilyon 563 milyar TL faiz ödemesi yapılacak. Yani faize ödenecek para ana paranın neredeyse iki katı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, halktan toplanan vergilerin büyük kısmının faize gittiğini eleştirerek, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Nas diyen AKP, trilyonlarca liralık faiz ödemesi yapacak. AKP'nin plansız ekonomi politikaları, ülkeyi derin bir ekonomik krize sürükledi. Halktan toplanan vergilerin büyük bir kısmı faiz ödemelerine gidiyor. İbretlik verileri sizinle paylaşıyorum. Ekim ayı itibariyle, tüm iç borçlar bugün ödense, 4,4 trilyon TL anapara ödemesine karşılık 5,8 trilyon lira faiz ödemesi yapılacak. Diğer bir ifadeyle, 100 liralık anapara ödemesine karşılık 132 lira faiz ödenecek. 2025'te 823 milyar TL anapara ödemesine karşılık 1 trilyon 563 milyar TL faiz ödemesi yapılacak. Yani faize ödenecek para ana paranın neredeyse iki katı.

"Bütçe açığı kaynaklı 3 trilyon 242 milyar liralık anapara ve faiz ödemesi planlanıyor"

2025 yılında borçlanmalar sürecek. Bütçe açığı kaynaklı 3 trilyon 242 milyar liralık anapara ve faiz ödemesi planlanıyor. Bu tutar 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden önce, 141 milyar liraydı. Yeni sistemin bir sonucu olarak 23 kat arttı. AKP, ideolojik olarak faize karşı olduğunu söyleyerek oy topluyor. Dinin kutsal değerlerini sürekli diline dolayıp faiz-nas diyenlerin ülkeyi getirdiği nokta ise budur. Faizsiz finans sistemi diye büyütmeye çalıştıkları sistem bile piyasa faizi ile aynı oranda faiz alıyor. Kamu, ağırlıklı olarak dövizle ve değişken faizli enstrümanlarla borçlanıyor. Yani bütçede planlanan faiz ödemeleri daha da artabilir. Bu yapı sürekli yüksek faiz harcaması yaratıyor. Faize, tefecilere çalışan bütçe ile enflasyon düşmez ve kalkınma sağlanamaz. İşçi, memur, emekli zor şartlar altında yaşarken, devletin parası faizcilere akıyor. Türkiye'nin yüksek borçlardan ve faiz ödemelerinden kurtulmasının ilk yolu, AKP'den ve onun yiyici ortaklarından kurtulmak olacaktır. Daha sonra vergi reformu ve stratejik sektörel kalkınma planları ülke ekonomisini ayağa kaldırabiliriz."

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den AKP'nin Ekonomi Politikasına Eleştiri - Son Dakika

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